|
Reklam
Reklam
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya misilleme: Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına misilleme olarak aynı şekilde Alman diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

17:52 . 22/04/2023 Cumartesi
IHA
Alman diplomatlar sınır dışı ediliyor.

Alman diplomatlar sınır dışı ediliyor.

Almanya’nın muhbir toplama faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Rusya’dan misilleme geldi.


Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berlin yönetiminin kararına karşılık olarak aynı şekilde Alman diplomatların sınır dışı edilmesi yönünde karar alındığı bildirildi.


Açıklamada,
"Alman makamları bir kez daha Rus diplomatları toplu olarak sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatik boyutu dahil Rus-Alman ilişkilerinin tüm yapısını meydan okurcasına bozmaya devam eden Berlin’in bu eylemlerini şiddetle kınıyoruz"
ifadeleri kullanıldı.

Karar Alman büyükelçiye iletildi

Almanya’nın söz konusu adımına karşılık verildiği belirterek, "Rusya, Almanya’nın düşmanca eylemlerine tepki olarak Alman diplomatları Rusya’dan sınır dışı etme ve ülkemizdeki Alman diplomatik misyonlarının azami çalışan sayısını önemli ölçüde kısıtlama yönünde yönünde aynı şekilde karar aldı" denildi.


Kararın 5 Nisan 2023’te Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya’nın Moskova Büyükelçisi G. von Geyr’e bildirildiği aktarıldı.




#Rusya
#Almanya
#diplomat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.