Rusya’nın Çin’e sattığı S-400’ler fırtınada zarar gördü

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Çin’e gönderilirken yolda hasar gören S-400 füze savunma sistemlerinin yenisinin gönderileceğini açıkladı.
Hasar gören füzelerin imha edildiğini belirten Çemezov, "Sözleşme uzun zaman önce imzalandı ancak kaza gerçekleşti. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, teslimat için yeni füzeleri üretiyoruz" dedi.
Çemezov, şöyle konuştu:
- "Kontrat uzun zaman önce imzalandı, şu ana kadar teslimatın tamamını yapmalıydık, ancak maalesef bir kaza meydana geldi. Füzeleri taşıyan gemi fırtınaya yakalandı, füzelerin tamamını imha etmek durumundaydık, şimdi yeni füzeleri üretiyoruz."