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Dünya Rusyanın komuta merkezi vuruldu Genelkurmay Başkanı Gerasimov kıl payı kaçtı
AVRUPA

Rusya’nın komuta merkezi vuruldu: Genelkurmay Başkanı Gerasimov kıl payı kaçtı

Rusya’nın işgal girişiminde savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, Ukrayna ordusu, Rusya’nın İzyum komuta merkezini vurduğunu, saldırıda 200’ün üzerinde askerin öldüğünü açıkladı. Bölgeye gizli bir ziyarette bulunan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un da füzeli saldırıdan kıl payı kurtulduğu iddia edildi.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rusya’nın komuta merkezi vuruldu: Genelkurmay Başkanı Gerasimov kıl payı kaçtı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov

Rusya’nın Ukrayna’yı hedef alan işgal girişiminde savaş, ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, Rus ordusu sürpriz bir saldırıyla kalbinden vurulduğu iddia edildi. Ukrayna, Rusya’nın İzyum komuta merkezini vurduğunu, saldırıda 200’ün üzerinde askerin öldüğünü açıkladı. The New York Times gazetesi saldırının, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un bölgeye gizli bir ziyarette bulunduğunun öğrenilmesi üzerine planlandığı kaydetti. Ukrayna’nın iddiasına karşı Rusya tarafından bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi. Rusya’nın savaşın başından beri yüzlerce subay kaybı verdiği belirtiliyor.

GERASİMOV KILPAYI KURTULDU

  • The New York Times’ın aktardığına göre Ukrayna güçleri, Rus Genelkrumay Başkanı’nın cephedeki durumu toparlamak için yaptığı gizli ziyareti öğrenmesi üzerine saldırı planlandı. Gerasimov’un İzyum’da Rus komuta merkezine dönüştürülen 12 numaralı okulu ziyaret edeceğinin öğrenilmesiyle saldırı için düğmeye basıldı. Füzeli saldırıda karargahta bulunan 200 asker ile Tümgeneral Andrey Simonov öldürüldü. Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise kısa süre önce bölgeden ayrılmasından dolayı kıl payı saldırıdan kurtuldu.

YÜZLERCE SUBAY KAYBETTİ

55 yaşındaki Rus Tümgeneral Simonov, savaşın başından beri öldürülen 9’uncu Rus general olarak kayıtlara geçti. Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, mahalli idareler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
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Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
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ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br>
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'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br>
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Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.
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RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.
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ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br>
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Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.'
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ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br>
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Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.
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İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br>
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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br>
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle...

9 MAYIS’TA ZAFER YOK

  • Öte yandan Kiev cephesinde istediğini elde edemeyen Rus ordusu için Donbas çevresini hedef alan saldırılarda da, Ukrayna direnişi ve karşı saldırılarında zorlandığı görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan gelen açıklama da, Rus ordusunun girdiği çıkmaza delil gösterildi. Lavrov, Ukrayna’daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs’ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi. Böylece Rusya ilk kez haftalardır dillendirilen bir iddiayı yalanlamış oldu.

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