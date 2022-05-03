Rusya’nın komuta merkezi vuruldu: Genelkurmay Başkanı Gerasimov kıl payı kaçtı
Rusya’nın işgal girişiminde savaş ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, Ukrayna ordusu, Rusya’nın İzyum komuta merkezini vurduğunu, saldırıda 200’ün üzerinde askerin öldüğünü açıkladı. Bölgeye gizli bir ziyarette bulunan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un da füzeli saldırıdan kıl payı kurtulduğu iddia edildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı hedef alan işgal girişiminde savaş, ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, Rus ordusu sürpriz bir saldırıyla kalbinden vurulduğu iddia edildi. Ukrayna, Rusya’nın İzyum komuta merkezini vurduğunu, saldırıda 200’ün üzerinde askerin öldüğünü açıkladı. The New York Times gazetesi saldırının, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un bölgeye gizli bir ziyarette bulunduğunun öğrenilmesi üzerine planlandığı kaydetti. Ukrayna’nın iddiasına karşı Rusya tarafından bir yalanlama ya da doğrulama gelmedi. Rusya’nın savaşın başından beri yüzlerce subay kaybı verdiği belirtiliyor.
GERASİMOV KILPAYI KURTULDU
The New York Times’ın aktardığına göre Ukrayna güçleri, Rus Genelkrumay Başkanı’nın cephedeki durumu toparlamak için yaptığı gizli ziyareti öğrenmesi üzerine saldırı planlandı. Gerasimov’un İzyum’da Rus komuta merkezine dönüştürülen 12 numaralı okulu ziyaret edeceğinin öğrenilmesiyle saldırı için düğmeye basıldı. Füzeli saldırıda karargahta bulunan 200 asker ile Tümgeneral Andrey Simonov öldürüldü. Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise kısa süre önce bölgeden ayrılmasından dolayı kıl payı saldırıdan kurtuldu.
YÜZLERCE SUBAY KAYBETTİ
55 yaşındaki Rus Tümgeneral Simonov, savaşın başından beri öldürülen 9’uncu Rus general olarak kayıtlara geçti. Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, mahalli idareler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.
Öte yandan Kiev cephesinde istediğini elde edemeyen Rus ordusu için Donbas çevresini hedef alan saldırılarda da, Ukrayna direnişi ve karşı saldırılarında zorlandığı görülüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan gelen açıklama da, Rus ordusunun girdiği çıkmaza delil gösterildi. Lavrov, Ukrayna’daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs’ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi. Böylece Rusya ilk kez haftalardır dillendirilen bir iddiayı yalanlamış oldu.