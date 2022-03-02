Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun Harkiv'deki sivilleri ve sivil altyapıları acımasızca yok ettiğini belirtti.

Synyehubov, Rus güçlerin gün içerisinde Harkiv'deki konutlara, hastaneye, üniversiteye füze attığını, bunun savaş suçu olduğunu bildirdi.

YEDİ KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI

Valilik binasına bu sabah gerçekleştirilen saldırıdan da bahseden Synyehubov, ilk belirlemelere göre saldırıda 7 sivilin öldüğünü, biri çocuk 24 kişinin yaralandığını kaydetti.

Synyehubov, Novo-Bavarskiy Caddesi'ndeki bir apartmanın Rus uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkıldığını ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığını duyurdu.

Harkiv'de bu gece de saldırıların düzenlendiği, büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

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