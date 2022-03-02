Dünya Rusyanın Ukraynanın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti

Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkiv şehri valilik binasına düzenlenen füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın Ukraynanın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısı

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rus ordusunun Harkiv'deki sivilleri ve sivil altyapıları acımasızca yok ettiğini belirtti.

Synyehubov, Rus güçlerin gün içerisinde Harkiv'deki konutlara, hastaneye, üniversiteye füze attığını, bunun savaş suçu olduğunu bildirdi.

YEDİ KİŞİ ÖLDÜ, 24 KİŞİ YARALANDI

  • Valilik binasına bu sabah gerçekleştirilen saldırıdan da bahseden Synyehubov, ilk belirlemelere göre saldırıda 7 sivilin öldüğünü, biri çocuk 24 kişinin yaralandığını kaydetti.

Synyehubov, Novo-Bavarskiy Caddesi'ndeki bir apartmanın Rus uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkıldığını ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığını duyurdu.

Harkiv'de bu gece de saldırıların düzenlendiği, büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

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