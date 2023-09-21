Rusya’nın Ukrayna’ya hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti: 21 kişi de yaralandı

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya’nın Dünya Barış Günü’nde Ukrayna’nın en az 6 şehrine saldırı gerçekleştirdi. Rusya, 15 Ağustos’tan bu yana Ukrayna’ya düzenlediği en büyük saldırıda başkent Kiev’in yanı sıra Çerkassi, Harkov, Kimelnitsky, Rivne, Vınnıtsya, Ivano-Frankivsk ve Lviv bölgelerini vurdu. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda en az 21 kişi yaralandı. Saldırıların ardından farklı noktalarda yangın çıktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev’de aralarında 9 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 7 kişinin yaralandığını söyledi. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov ise, Harkov’un Slobidskyi bölgesine gerçekleştirilen en az 6 saldırının sivil altyapıya zarar verdiğini ve 2 kişinin yaralandığını söyledi. Çerkassi Bölge Valisi Ihor Klymenko, Çerkassi’de yaralı sayısının 5 kişi olduğunu ve 1 kişinin de enkaz altında kaldığını söyledi. Klymenko, Lviv’in batı bölgesinde bir sanayi bölgesinin vurulduğunu ve binaların zarar gördüğünü ifade ederek can kayıplarına ilişkin henüz bir bilginin elde edilemediğini dile getirdi.