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Rusya’nın Ukrayna’ya hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti: 21 kişi de yaralandı

Rusya’nın Dünya Barış Günü’nde Ukrayna’nın en az 8 bölgesine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından farklı noktalarda yangın çıktı.

11:49 . 21/09/2023 Perşembe
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rusya’nın Dünya Barış Günü’nde Ukrayna’nın en az 6 şehrine saldırı gerçekleştirdi. Rusya, 15 Ağustos’tan bu yana Ukrayna’ya düzenlediği en büyük saldırıda başkent Kiev’in yanı sıra Çerkassi, Harkov, Kimelnitsky, Rivne, Vınnıtsya, Ivano-Frankivsk ve Lviv bölgelerini vurdu. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda en az 21 kişi yaralandı. Saldırıların ardından farklı noktalarda yangın çıktı.

Kiev'de en az 7 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Kiev’de aralarında 9 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 7 kişinin yaralandığını söyledi. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov ise, Harkov’un Slobidskyi bölgesine gerçekleştirilen en az 6 saldırının sivil altyapıya zarar verdiğini ve 2 kişinin yaralandığını söyledi. Çerkassi Bölge Valisi Ihor Klymenko, Çerkassi’de yaralı sayısının 5 kişi olduğunu ve 1 kişinin de enkaz altında kaldığını söyledi. Klymenko, Lviv’in batı bölgesinde bir sanayi bölgesinin vurulduğunu ve binaların zarar gördüğünü ifade ederek can kayıplarına ilişkin henüz bir bilginin elde edilemediğini dile getirdi.

Zelenskiy: BM daha fazlasını yapabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Rusya’nın saldırılarına değindi. Saldırıların ilk gününden bu yana "acı, kayıplar ve mücadele" ettiklerini söyleyen Zelenskiy, Ukrayna halkı ve Kiev yönetiminin BM’nin ülkelerin egemen sınırlarını savunabileceğine ve isteğine olan inancını kaybettiğini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı BM’nin “etkisiz” olduğunu ancak “daha fazlasını yapabileceğini” söyledi.



#Rusya
#Ukrayna
#Kiev
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