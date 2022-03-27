Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de çok sayıda dernek ve kurumun oluşturduğu bir inisiyatifin, "Savaşı durdurun, Ukrayna için barış ve dayanışma" sloganıyla düzenlediği gösteri için binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde “Putin Ukrayna’dan elini çek”, “Savaşa hayır”, “Barış” ve “Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Rusya’dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) alınması istendi.

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