Dünya Rusyanın Ukraynaya saldırıları Belçikada protesto edildi
AVRUPA

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi

Belçika'da binlerce kişi, Kiev yönetimine destek yürüyüşünde toplandı. Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı operasyon devam ederken, Kiev yönetimine dünyanın çeşitli yerlerinden destek geliyor.

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Haber Merkezi AA
Rusyanın Ukraynaya saldırıları Belçikada protesto edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Belçika'da protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de çok sayıda dernek ve kurumun oluşturduğu bir inisiyatifin, "Savaşı durdurun, Ukrayna için barış ve dayanışma" sloganıyla düzenlediği gösteri için binlerce kişi Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu'na kadar yürüyen göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde “Putin Ukrayna’dan elini çek”, “Savaşa hayır”, “Barış” ve “Savaşı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çok sayıda çocuklu ailenin de katılığı gösteride Rusya’dan enerji alımının durdurulması ve Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) alınması istendi.

Kremlin: Rusya savaş isteyecek son ülke
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Savaşın mağduru çocuklar: Bu fotoğraflar yürek burkuyor
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Gelen son bilgilere göre Ukrayna'da 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivil hayatını kaybetti.
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Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
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Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen fotoğraflar çocukların mağduriyetini gözler önüne seriyor.
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Savaşın mağduru çocuklar: Bu fotoğraflar yürek burkuyor
Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. BM verilerine göre 500 binden fazla Ukraynalı yerinden oldu. Savaş mağduru çocukların bölgeden gelen fotoğrafları ise yürek burkuyor.
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