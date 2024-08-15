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Dünya

Rusya'ya ait kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Rusya, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden “Progress MS-28” kargo kapsülünü başarıyla uzaya fırlattı. Bu kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) erzak, ekipman ve bilimsel malzemeler taşıyor. Fırlatma, Rusya'nın uzay programındaki önemli bir adımı temsil ediyor ve ISS'deki görevlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için hayati öneme sahip.

09:41 - 15/08/2024 Perşembe
IHA
Arşiv
Arşiv
Rusya
'nın “Progress MS-28” kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonut Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak


Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Progress-MS-28 kargo kapsülünü taşıyan Soyuz-2.1a roketinin Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 06.20'de başarıyla fırlatıldığı belirtildi. Mürettebat ve bilimsel deneyler için yakıt, içme suyu, gıda, nitrojen ve çeşitli ekipmanlar dahil olmak üzere 2.6 tonluk yükü taşıyan uzay aracının 17 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.


Bir önceki “Progress MS-27” kargo aracı 30 Mayıs'ta ekipman, giysi, tıbbi ve hijyenik malzemeleri götürmek üzere uzaya fırlatılmış, 1 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.




#Rusya
#Kazakistan
#Uzay
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