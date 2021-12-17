Dünya Rusyaya bir tehditvari uyarı daha Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız
AVRUPA

Rusya'ya bir tehditvari uyarı daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız

Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'ya bir tehditvari uyarı da Avrupa Birliği (AB) yönetiminden geldi. Birlik adına yapılan ortak açıklamada Ukrayna'ya karşı askeri hamle olması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacağının altı çizildi.

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Haber Merkezi AA
Rusyaya bir tehditvari uyarı daha: Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız
Rusya Ukrayna sınırına uzun süredir yığınak yapıyor.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'ya karşı askeri hamle yapması halinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dönem Başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa, AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel
AB Konseyi Başkanı Charles Michel

AB Konseyi Başkanı Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek, "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız." dedi.

Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerinin böyle bir durumda Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları harekete geçirmek üzere mutabık kaldıklarını söyledi.

Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı hakkında daha önce tutumlarını açıkladıklarını, Rusya'ya saldırganlıktan kaçınma ve gerginliği düşürme çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Moskova ile iyi ilişkiler istediklerini, bunun Rusya'ya bağlı olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Ancak şuna şüphe yok. Eğer Rusya, Ukrayna'ya karşı harekete geçerse AB, çok büyük bir bedeli olacak yaptırımlar uygulayacaktır. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık." diye konuştu.

Slovenya Başbakanı Jansa da AB ülkelerinin ortak tutum içinde hareket ettiğini belirterek, "Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinde yaşanan durumun tekrar etmesine izin vermeyeceğiz. Bu kez hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

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