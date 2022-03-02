Dünya Rusyaya dijital kuşatma Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı
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Rusya’ya dijital kuşatma: Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı

Batılı teknoloji şirketleri YouTube, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) ve Twitter da Rusya’ya savaş açtı. YouTube, Rusya devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik’in kanallarını bloke etti. Meta, AB genelinde bu iki kuruma erişimi kısıtlayacağını açıkladı. Twitter Rus kaynaklı yayınlara uyarı etiketi koymaya başladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Rusya’ya dijital kuşatma: Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı
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YouTube, Meta (Facebook, İnstagram, WhatsApp) ve Twitter’ın da bulunduğu batılı dijital teknoloji şirketleri, Ukrayna işgali ile seneler sonra savaşı Avrupa’ya taşıyan Rusya’yı kısıtlayacak bir dizi hamle açıkladı. YouTube, Rusya devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik’in Avrupa’da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldıklarını duyurdu. YouTube’ın ana şirketi Alphabet’in sahibi olduğu Google, “Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Avrupa genelinde Russia Today ve Sputnik’e bağlı YouTube kanallarını hemen bloke ediyoruz” açıklamasında bulundu. Google daha önce de Rusya’ya yaptırım uygulamıştı. Şirket Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

  • Meta’da Ukrayna’ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik’e Avrupa Birliği genelinde erişimi kısıtlayacağını belirtti. Meta’nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, “Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik’e erişimi kısıtlayacağız” sözleriyle kararı duyurdu. Facebook ve Instagram daha önce de Ukrayna’daki insanları hedef alan bir dezenformasyon ağını çökerttiklerini, dezenformasyon yayan hesapları belirleyip engellediklerini açıklamıştı. Öte yandan Twitter, Kremlin’e bağlı yayınların Moskova’nın Ukrayna’ya askeri harekatı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanmasından dolayı, Rus devlet medyası bağlantılı paylaşımlara uyarı etiketi koyacağını söyledi.

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