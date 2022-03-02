Rusya’ya dijital kuşatma: Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı

YouTube, Meta (Facebook, İnstagram, WhatsApp) ve Twitter’ın da bulunduğu batılı dijital teknoloji şirketleri, Ukrayna işgali ile seneler sonra savaşı Avrupa’ya taşıyan Rusya’yı kısıtlayacak bir dizi hamle açıkladı. YouTube, Rusya devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik’in Avrupa’da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldıklarını duyurdu. YouTube’ın ana şirketi Alphabet’in sahibi olduğu Google, “Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Avrupa genelinde Russia Today ve Sputnik’e bağlı YouTube kanallarını hemen bloke ediyoruz” açıklamasında bulundu. Google daha önce de Rusya’ya yaptırım uygulamıştı. Şirket Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçmişti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Meta’da Ukrayna’ya yönelik saldırı nedeniyle Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik’e Avrupa Birliği genelinde erişimi kısıtlayacağını belirtti. Meta’nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, “Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik’e erişimi kısıtlayacağız” sözleriyle kararı duyurdu. Facebook ve Instagram daha önce de Ukrayna’daki insanları hedef alan bir dezenformasyon ağını çökerttiklerini, dezenformasyon yayan hesapları belirleyip engellediklerini açıklamıştı. Öte yandan Twitter, Kremlin’e bağlı yayınların Moskova’nın Ukrayna’ya askeri harekatı hakkında yanlış bilgi yaymakla suçlanmasından dolayı, Rus devlet medyası bağlantılı paylaşımlara uyarı etiketi koyacağını söyledi.

DÜNYA Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv Valiliğine düzenlediği füze saldırısında yedi sivil hayatını kaybetti

DÜNYA Putin'den yaptırımlara önlem: Ülkeden döviz çıkarılması sınırlandırıldı

EKONOMİ Rusya'ya bir yaptırım da Apple ve Nike'tan: Satışları durdurdular