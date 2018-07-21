Dünya Rusyaya karşı çevik kuvvet
AVRUPA

Rusya’ya karşı çevik kuvvet

NATO müttefikleri Brüksel Zirvesi'nde ittifakın olası krizlere hızlı bir şekilde cevap vermesine imkan sağlayacak NATO Hazırlık Girişimi'ne imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusya’ya karşı çevik kuvvet
​Rusya’ya karşı çevik kuvvet

ABD öncülüğünde ortaya çıkan girişim 2020'ye kadar 30 mekanize taburu, 30 hava muharip filo ve 30 muharip gemiyi 30 gün veya daha az sürede göreve hazır olabilecek kapasitede tutmayı öngörüyor. "4-30'lar" olarak da adlandırılan girişimin temel amacı, giderek daha "agresif tutum" takındığı değerlendirilen Rusya'ya karşı caydırıcılığı artırmak olarak değerlendiriliyor. Bu yeni girişim ile ittifakın caydırıcılık gücünü ciddi bir şekilde artırması ve Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım'ı ilhakı benzeri bir saldırı ya da ilhak girişimine NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.

UYGULANABİLİRLİĞİ TARTIŞMALI

NATO'nun ortak güvenlik ve caydırıcılığına büyük katkı sağlaması amacıyla kabul edilen girişiminin uygulanabilirliğinin ise sorgulanması gerekiyor. Yakın dönemdeki NATO operasyonları ele alındığında, kuvvetlerin planlama ve hazırlık süresinin ortalama 6 ay ya da daha fazla sürdüğü görülüyor. "4-30"lar kapsamında 30 gün içinde yaklaşık 30 muharip geminin yanı sıra yaklaşık 30 bin birlik ve 360 savaş uçağının yüksek hazırlık seviyesine getirilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede öngörülen 30 günün müttefikler için oldukça kısa ve zorlayıcı bir hedef olduğu değerlendiriliyor.

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