Rusya’ya karşı gizli sığınak: Avrupalı liderler gizlilik içinde buluşabilecekler

EUobserver’ın haberine göre, Avrupa Birliği Brüksel’de liderlerin Rus ve diğer gizli dinleyicilere karşı gizlilik içinde buluşabilecekleri güvenli bir sığınak inşa etmek için 8 milyon euro harcıyor.

Liderlerin elektronik eşyaları ve saatleri sığınakta yasaklanacak. Projeyi anlatan bir AB notu gördüğünü iddia eden EUobserver, odanın 34’e kadar lider ve ilgili personelden oluşan yaklaşık yüz kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanacağını bildirdi.

2024 yılına kadar inşa edilecek olan sığınak, Belçika başkentindeki Avrupa Konseyi kompleksi içinde bir yerde bulunacak.

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