Dünya Rusyaya karşı gizli sığınak Avrupalı liderler gizlilik içinde buluşabilecekler
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Rusya’ya karşı gizli sığınak: Avrupalı liderler gizlilik içinde buluşabilecekler

Avrupa Birliği, Brüksel’de liderlerin gizlilik içinde buluşabilecekleri güvenli bir sığınak inşa edecek. Oda 34 kadar lider ve ilgili personeli ağırlayacak şekilde 100 kişi kapasiteli olacak. Haberi yapan EUobserver, Avrupa Birliği’nin sığınakla “Rus veya diğer gizli dinleyicileri”ni engellemeyi amaçladığını yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’ya karşı gizli sığınak: Avrupalı liderler gizlilik içinde buluşabilecekler
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EUobserver’ın haberine göre, Avrupa Birliği Brüksel’de liderlerin Rus ve diğer gizli dinleyicilere karşı gizlilik içinde buluşabilecekleri güvenli bir sığınak inşa etmek için 8 milyon euro harcıyor.

  • Liderlerin elektronik eşyaları ve saatleri sığınakta yasaklanacak. Projeyi anlatan bir AB notu gördüğünü iddia eden EUobserver, odanın 34’e kadar lider ve ilgili personelden oluşan yaklaşık yüz kişiyi ağırlayacak şekilde tasarlanacağını bildirdi.

2024 yılına kadar inşa edilecek olan sığınak, Belçika başkentindeki Avrupa Konseyi kompleksi içinde bir yerde bulunacak.

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