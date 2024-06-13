Rusya'ya rest: ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık anlaşma imzalandı

G7 Zirvesi, İtalya'da devam ediyor.

Zirve kapsamında ülkeler ikili ilişkilerde yeni hamlelerde bulunurken ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İtalya'daki G7 Zirvesi marjında, iki ülke arasında 10 yıllık yeni bir savunma işbirliği anlaşmasına imza attı.

İtalya'nın Fasano bölgesinde G7 Liderler Zirvesi marjında bir araya gelen ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"NATO'nun güvenliği ve Ukrayna'nın savunması için önemli"

Ortak basın toplantısının başında ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık savunma işbirliği anlaşmasına imza atan iki lider, anlaşmanın hem NATO'nun güvenliği hem de Ukrayna'nın savunma zemini için önemine vurgu yaptı.

Biden, anlaşmayla ilgili konuşmasında, Rusya'ya ait Rusya toprakları dışındaki bazı finansal varlıkların dondurularak bu fonun 50 milyar dolarının Ukrayna lehine kullanılması yönündeki kararı överek, bu şekilde Ukrayna'ya daha fazla yardımcı olabileceklerini belirtti.

"Bizim amacımız, Ukrayna'nın savunma ve caydırıcılık kapasitesini uzun vadede artırmaktır, Ukrayna'nın gelecekteki saldırganlıklara karşı kendi kendini savunma yeteneğine kavuşmuş olmasını istiyoruz." değerlendirmesini yapan Biden, bu ülkeye Amerikan askeri göndermeden silah, mühimmat ve diğer desteklerle yardım edeceklerini ifade etti.

"Rusya'ya karşı adım atmaya devam edeceğiz"

Biden, Zelenski ile imzaladıkları savunma anlaşmasının bir barış taahhüdü olduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması'na ve ülkelerin egemenliği ilkesine uygun olduğunu kaydetti.

Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Biden, Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi duyurduklarını ve bu yöndeki adımlarına devam edeceklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de söz konusu anlaşma dolayısıyla ABD'ye teşekkür etti ve bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha derinlikli ve nitelikli bir hale geleceğini söyledi.

2024'ün sonuna kadar 50 milyar dolar kredi

İtalya'da yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Japonya ile de imza attılar

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Japonya arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzaladığını da açıkladı.

Japonya'nın Ukrayna'ya 4,5 milyar dolar sağlayacağını ve ülkesini desteklemeye devam edeceğini ifade eden Zelenski, anlaşmanın güvenlik ve savunma yardımı, insani yardım, teknik ve mali işbirliğini öngördüğünü de aktararak, Japonya'ya "sarsılmaz dayanışması" ve uluslararası hukuku korumaya olan bağlılığı için teşekkür etti.

Ukrayna 15 benzer anlaşma daha imzaladı

Rusya tarafından işgal edilmesinin üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçen Ukrayna, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu müttefikleriyle uzun vadeli destek sözü alan 15 benzer anlaşma daha imzalamıştı.

ABD askeri Rusya'ya karşı savaşacak mı?

Batı ve ABD'nin Ukrayna'ya olan desteği sürerken İtalya'da imzalanan söz konusu güvenlik anlaşması sonrası akıllara Amerikan askerinin Rusya'ya karşı savaşıp savaşmayacağı sorusu gündeme geldi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Biden, ABD askerinin Ukrayna’ya gidip Rusya’ya karşı savaşmayacağını açıkça söyledi.







