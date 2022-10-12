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AVRUPA

Rusya’yı ayağa kaldıran köprü saldırısı: 8 kişi gözaltına alındı

Rusya, cumartesi günü ülkeyi Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'ne düzenlenen saldırı nedeniyle 8 kişiyi gözaltına aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki köprüde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtmiş, önceki gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer kentlere düzenlenen füze saldırılarının da misilleme olduğunu açıklamıştı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya’yı ayağa kaldıran köprü saldırısı: 8 kişi gözaltına alındı
Rusya'da köprü saldırısı

Rusya, cumartesi günü ülkeyi Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'ne düzenlenen saldırı nedeniyle 8 kişiyi gözaltına aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki köprüde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtmiş, önceki gün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer kentlere düzenlenen füze saldırılarının da misilleme olduğunu açıklamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım köprüsüne düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü saldırıyla ilişkili olarak 5 Rus, 3 de Ukrayna ve Ermenistan vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. FSB, saldırının doğrudan Ukrayna istihbarat kurumu ve başkanı Krilo Budanov'un emriyle düzenlendiğini aktardı.

Ukrayna, Rusya açısından prestij anlamına gelen köprüdeki patlamayı resmi olarak üstlenmemişti ancak birçok Ukraynalı yetkili patlamayı sevinçle karşıladıklarını açıklamıştı.

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