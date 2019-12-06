Dünya Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı
AVRUPA

Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

Rusya'da bir insan kaçakçısı kurduğu sahte sınır kapısı ile göçmenleri dolandırdı. Finlandiya'ya geçirme vaadiyle kandırdığı göçmenlerden 11 bin dolar alan kaçakçı tutuklandı.

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İnsan kaçakçısı kurduğu sahte sınır kapısı ile göçmenleri dolandırdı.
İnsan kaçakçısı kurduğu sahte sınır kapısı ile göçmenleri dolandırdı.

Rusya'da bir insan kaçakçısı, Finlandiya sınırına sahte bir sınır kapısı kurarak sınırı geçirme vaadiyle bölgeye getirdiği göçmenlerden para aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Göçmenler Finlandiya'ya geçtiklerini sanarak bölgede bir süre yürümüş, ardından gerçek sınır muhafızları tarafından durdurulmuştu.

Muhafızlar Güney Asyalı göçmenlere hâlâ Rusya'da, Vıborg'un bataklıklı ormanlarında olduklarını söylemişti.

Rus sosyal medya sitelerinde yayılan videolarda sınır muhafızlarının karanlıkta göçmenlere fener tutarak yaklaştığı, göçmenlerin ellerini kaldırdığı görülüyor.

Kaçakçının göçmenlerden kişi başı 11 bin euro aldığı belirtiliyor.

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