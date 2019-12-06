Sahte sınır kapısı kurup göçmenleri dolandırdı

Rusya'da bir insan kaçakçısı, Finlandiya sınırına sahte bir sınır kapısı kurarak sınırı geçirme vaadiyle bölgeye getirdiği göçmenlerden para aldığı suçlamasıyla tutuklandı.
Göçmenler Finlandiya'ya geçtiklerini sanarak bölgede bir süre yürümüş, ardından gerçek sınır muhafızları tarafından durdurulmuştu.
Muhafızlar Güney Asyalı göçmenlere hâlâ Rusya'da, Vıborg'un bataklıklı ormanlarında olduklarını söylemişti.
Rus sosyal medya sitelerinde yayılan videolarda sınır muhafızlarının karanlıkta göçmenlere fener tutarak yaklaştığı, göçmenlerin ellerini kaldırdığı görülüyor.
Kaçakçının göçmenlerden kişi başı 11 bin euro aldığı belirtiliyor.