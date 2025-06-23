Şam'da kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri artırıldı

Otoyollarda kimlik kontrolü ve araç aramaları sürerken, kamu kurumları çevresi ile kalabalık alanlarda güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı.

Öte yandan, Hristiyan topluluğun yoğun yaşadığı Bab Tuma, Kusur ve Duveyla mahallelerinde kiliselere giden yollar da sıkı güvenlik önlemleriyle koruma altına alındı.

Suriye İçişleri Bakanlığı terör saldırısının DEAŞ'lı bir terörist tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Saldırının ardından, hem Arap ülkeleri hem de Batılı ülkeler, ibadethaneleri hedef alan ve masum sivillerin ölümüne yol açan bu terör eylemini kınayan açıklamalarda bulundu.