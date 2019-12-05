Dünya Sanayi halen baskı altında Almanyada fabrika siparişleri ekimde yüzde 0,4 azaldı
AVRUPA

Sanayi halen baskı altında: Almanya'da fabrika siparişleri ekimde yüzde 0,4 azaldı

Fabrika siparişleri, geçen yılın ekim ayına göre de yüzde 5,5 geriledi- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, "Son aylarda yeni siparişler istikrar kazandı ancak sanayi halen baskı altında" dedi. ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski ise, "Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlik ve sektörlere özgü sıkıntılar açıkça Alman endüstrisinde ağırlığını hissettiriyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Son aylarda yeni siparişlerin istikrar kazandığı ancak sanayinin halen baskı altında olduğu vurgulandı.
Son aylarda yeni siparişlerin istikrar kazandığı ancak sanayinin halen baskı altında olduğu vurgulandı.

Almanya'da fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,4 azaldı.

  • Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Söz konusu siparişler, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,5 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. Söz konusu düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin "sanayi üretimindeki düşüşün üstesinden gelmek ve ekonomik durgunluğu önlemek için hala mücadele etmek zorunda kalmaya devam ettiği" şeklinde değerlendirildi.

Almanya'da ekimde yurt içi toplam siparişler aylık bazda yüzde 3,2 azalırken, yabancı siparişler yüzde 1,5 artış kaydetti.

Ülke genelinde siparişler azaldı

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayına göre yüzde 11,1 artarken, diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 4,1 düştü.

  • Ülkede ekimde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 0,7 ve tüketim malı üreticilerinin siparişleri 0,3 arttı. Sermaye malı siparişleri ise yüzde 1,1 azalış kaydetti.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro da önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu arada, eylülde önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydeden fabrika siparişleri, yüzde 1,5 artış olarak revize edildi.

"Sanayi üretimi için iyi bir işaret değil"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 aylık kıyaslamada, eylül-ekim aylarında temmuz-ağustosa göre imalat sanayisindeki siparişlerin yüzde 1 arttığı belirtilerek, son aylarda yeni siparişlerin istikrar kazandığı ancak sanayinin halen baskı altında olduğu vurgulandı.

  • ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman fabrikalarının sipariş defterinin sönük kalmaya devam ettiğini aktararak, "Bu önümüzdeki aylarda sanayi üretimi için iyi bir işaret değil. Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlik ve sektörlere özgü sıkıntılar açıkça Alman endüstrisinde ağırlığını hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik kasım ayı raporunda, ülke ekonomisindeki yavaşlamanın bu yılın 4'üncü çeyreğinde muhtemelen devam edeceği ancak bunun belirgin bir şekilde yaygınlaşmasının muhtemel olarak görülmeyeceği belirtilerek, "Bugünün bakış açısından Almanya'nın resesyona gireceğinden endişelenmek için hiçbir neden yok" ifadesi kullanılmıştı.

Ne olmuştu?

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daralmıştı.

Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

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