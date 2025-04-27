Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi

21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için, 26 Nisan'da Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Papa Franciscus'un kabri görüntülendi.