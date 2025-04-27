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Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi

Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki Papa Francis'in kabri görüntülendi

13:4227/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
AA
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Papa Franciscus'un kabri görüntülendi.
Papa Franciscus'un kabri görüntülendi.

88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için, dün Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.

21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için, 26 Nisan'da Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Papa Franciscus'un kabri görüntülendi.

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