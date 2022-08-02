Savaş çıkaracak ziyaret: Nancy Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağı yaklaşık 15 Tayvanlı savaş uçağının eşliğinde Tayvan'a indi.

Havalimanında ışıklar söndürüldü, güvenlik en üst düzeye çıkarıldı.

PELOSİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Tayvan'a ayak basan Pelosi, “Ziyaretimiz Tayvan'a yapılan birkaç Kongre delegasyonundan biridir ve hiçbir şekilde 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD-Çin Ortak Bildirileri ve Altı Güvence'nin rehberliğinde uzun süredir devam eden ABD politikasıyla çelişmez" dedi.

ÇİN: ATEŞLE OYNAYAN KENDİNİ YAKAR

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Washington yanlış yaklaşımda ısrar ederse, ciddi sonuçların tamamından sorumlu olacaktır. Ateşle oynayan kendisini yakar. Bölge bütünlüğümü sağlamak ve korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız" diyerek ziyarete tepkisini ifade etti.

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