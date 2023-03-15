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Dünya

Savaş uçakları havalandı: İngiltere ve Almanya Rusya'ya karşı harekete geçti

İngiltere ve Almanya'ya ait savaş uçakları, Estonya hava sahası yakınında uçan Rusya'ya ait hava aracını önlemek üzere harekete geçti.

09:34 . 15/03/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Karadeniz'de ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından benzer bir durum Estonya hava sahası yakınında meydana geldi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ve Almanya'ya ait savaş uçakları, türünün ilk ortak operasyonunda bir Rus uçağını önledi.

Rus uçağını önlediler

İki Eurofighter Typhoon uçağı, salı günü St. Petersburg ile Kaliningrad arasında uçan İlyuşin İl-78 yakıt ikmal uçağını engellemek için harekete geçti.

BBC'nin haberine göre, uçak, Estonya'daki hava trafik kontrolü ile iletişim kuramadı.

Önleme hamlesinin rutin olduğu, ancak iki ülke tarafından ilk kez böyle bir operasyonun ortak icra edildiği kaydedildi.

Estonya hava sahası yakınında müdahale

İkmal uçağına eşlik ettikten sonra iki jet, yine Estonya hava sahasının yakınından geçmekte olan An-148 uçağını durdurmak üzere yönlendirildi.

İngiliz ve Alman hava kuvvetleri, halihazırda bölgede planlı ortak NATO devriyesi yürütüyor.

Dört Typhoon jeti, görevin bir parçası olarak Estonya'daki Amari hava üssünde konuşlandırılmış durumda.

Karadeniz'de tehlikeli karşılaşma

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya’ya ait uçakların, MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif İHA'sına “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedilmişti.


#İngiltere
#Estonya
#Almanya
#Rusya
2 saat önce
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Savaş uçakları havalandı: İngiltere ve Almanya Rusya'ya karşı harekete geçti
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