Savaşı kaybeden Paşinyan yeni yol haritası çizdi: Virüse ve ekonomiye bakacağız

Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından halkın öfkesiyle karşılaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni yol haritasını açıkladı.

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SORUMLU BENİM

Paşinyan, Facebook'tan paylaştığı mesajda, "Mevcut durumdan dolayı kendimi ana sorumlu gördüğümü vurgulamak isterim, ancak aynı zamanda ülkede istikrar ve güvenliği sağlamaktan sorumlu asıl kişi de benim. Bu nedenle bir yol haritası sunuyorum ve bunun uygulanması için hükümette değişiklikler başlatıyorum." dedi.

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ALTI MADDELİK EYLEM PLANI

Nikol Paşinyan, halkın istifa talebine rağmen görevine devam ederek, Ermenistan’ın demokratik istikrarını sağlamak için tasarlanan 6 aylık eylem planını açıkladı.

VİRÜSLE MÜCADELEYE ODAKLANACAĞIZ

15 maddelik 6 aylık bir eylem planı yayınlayan Paşinyan, “Tamamen çözdüm” ifadesini kullandı. Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda resmi bir müzakere sürecini eski haline getirmek istediğini ve halkının halen etnik Ermeniler kontrolündeki topraklara geri dönmesine öncelik verdiğini bildirdi. Paşinyan ayrıca, Dağlık Karabağ’ın yasal statüsünü ele almak, askeri reform yapmak, seçim yasasını düzenlemek, korona virüs salgını ile mücadele ve ekonomiye odaklanmak istediğini söyledi. Paşinyan bu açıklamasının, bölgedeki halka evlerini ve hasar görmüş altyapıyı onarmasına yardım etmek, çatışmada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine mali yardım sağlamak ve yaralılara uygun şekilde bakmak anlamına geldiğine dikkat çekti.

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OYNAT 01:09 Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Kelbecer'i terk eden Ermenilerden biri Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Her şeyi yakacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız' dedi. BiP'te paylaş

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