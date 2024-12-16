Save The Children: Yunanistan'daki göçmen çocukların kaldığı kamplar endişe verici

Save The Children, Nisan-Temmuz 2024 arasında Yunanistan'daki çeşitli göçmen kamplarında yapılan araştırmalara dayanarak rapor hazırladı. Raporda çocukların, kamplarda temel koruma hizmetlerinden yoksun olduğu, hijyen koşullarının yetersiz kaldığı, izole bir yaşam sürdüğü ve bunun endişe verdiği belirtildi.