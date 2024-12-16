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Save The Children: Yunanistan'daki göçmen çocukların kaldığı kamplar endişe verici

Save The Children: Yunanistan'daki göçmen çocukların kaldığı kamplar endişe verici

14:4116/12/2024, Pazartesi
AA
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Yunanistan'da bulunan yaklaşık 58 bin göçmen ve mülteciden 13 bini çocuklardan oluşuyor.
Yunanistan'da bulunan yaklaşık 58 bin göçmen ve mülteciden 13 bini çocuklardan oluşuyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children, Yunanistan'da çocuk göçmenlerin kaldığı kamplardaki koşulların "endişe verici" olduğunu bildirdi.

Save The Children, Nisan-Temmuz 2024 arasında Yunanistan'daki çeşitli göçmen kamplarında yapılan araştırmalara dayanarak rapor hazırladı. Raporda çocukların, kamplarda temel koruma hizmetlerinden yoksun olduğu, hijyen koşullarının yetersiz kaldığı, izole bir yaşam sürdüğü ve bunun endişe verdiği belirtildi.


Çocukların son kullanma tarihi geçmiş gıdalarla beslendikleri belirtilen raporda, barınma alanlarının Avrupa standartlarının çok altında kaldığı ifade edilerek, Avrupa Birliği ve Yunanistan hükümetine acil eylem çağrısında bulunuldu.


Yunanistan'da bulunan yaklaşık 58 bin göçmen ve mülteciden 13 bini çocuklardan oluşuyor.


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