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Savunma Bakanlığı detayları duyurdu: Irak’ta askeri helikopter düştü

Irak Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir askeri helikopterin eğitin uçuşu sırasında ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde düştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaşanan kaza sonucu iki pilotun yaralandığı belirtildi.

21:47 . 25/09/2023 Pazartesi
IHA
Irak'ta askeri helikopter düştü

Irak'ta askeri helikopter düştü

Irak’ta eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu iki pilot yaralandı.


Irak’ta askeri helikopter düştü. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde düştüğü kaydedildi. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, iki pilotun hafif yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



#Irak
#Askeri Helikopter
#Eğitim Uçuşu
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