Savunma Bakanlığı detayları duyurdu: Irak’ta askeri helikopter düştü

Irak'ta askeri helikopter düştü
Irak’ta eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu iki pilot yaralandı.
Irak’ta askeri helikopter düştü. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde düştüğü kaydedildi. Helikopterin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, iki pilotun hafif yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.