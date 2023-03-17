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Dünya

PKK'lı teröristleri kim taşıyordu? Kuzey Irak'ta düşen helikoptere ilişkin Amerikalılardan açıklama

Kuzey Irak'ta içerisinde PKK'lı teröristlerin yer aldığı belirtilen helikopter düştü. Sahibi belirsiz helikoptere ilişkin sır perdesi hala daha aralanmazken ABD öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonundan kazaya ilişkin açıklama geldi. Koalisyon sözcüsü ABD'li Yüzbaşı Kevin Livingston yaptığı açıklamada helikopterin koalisyona ait olmadığını söyledi.

20:09 . 17/03/2023 Cuma
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Kuzey Irak'ta PKK'lıları taşıyan Eurocopter AS350 tipi helikopter düştü.

Kuzey Irak'ta PKK'lıları taşıyan Eurocopter AS350 tipi helikopter düştü.

Kuzey Irak'ta, Türkiye sınırına 60 km mesafedeki Duhok kentinde gizemli bir helikopter kazası yaşandı. Sahibi belirsiz bir helikopter, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada, aralarında kadınların da olduğu 7 kişi öldü.

"Helikopterde terör örgütü PKK mensupları vardı"

Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminden "Duhok'ta düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları vardı" açıklaması geldi.

Bölgesel Yönetimin Anti-Terör Birimi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Eurocopter AS350 tipi helikopterin Duhok'un Çemanke nahiyesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor" denildi. Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçtiği belirtildi.

"Helikopter koalisyona ait değil"

ABD öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonu sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston, "Helikopter koalisyona ait değil ve DAEŞ ile mücadele operasyonlarının bir parçası değil." dedi.

Söz konusu helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise Livingston, "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu ve açık kaynaklarda yazılanların dışında elimizde ek veri yok." yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu belirtmişti. Helikopterin kime ait olduğunun tespit edilmesi için detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




#helikopter
#kuzey ırak
#kuzey ırak'ta helikopter kazası
#PKK
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