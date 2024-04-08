Scholz: Rus ordusu çekildiğinde Ukrayna savaşı sona erecek

Filistin’de RAM bölgesinde bir marketteki ürünleri görüntüleyen Mehmet Ardıç, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Filistin'in gümrük birliği olmadığı ve Filistin'e giriş yapan her ürününün İsrail kontrolünden geçmesi gerekiyor. Gündemdeki tartışmalar ise İsrail ve Türkiye ile arasındaki ticaretin tamamen kesilmesi yönünde. Ardıç, çektiği videoda Türkiye'den Filistin'e gönderilen Türkiye menşeili ürünleri göstererek "Biz bunu buraya gönderebilmek için arkadaşlar mecburen İsrail ürününden geçirmek zorundayız. Mecburen bir gemi bir uçak buraya getirmek zorunda ama klavye kahramanları ne diyecekler İsrail ile ticareti keselim. Eyvallah keselim. Peki bu yağları kim gönderecek buraya? Filistin'e kim gönderecek bu yağları? Tabi ki İtalya gönderecek, Fransa gönderecek, Almanya gönderecek." ifadelerini kullandı.