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Scholz: Rus ordusu çekildiğinde Ukrayna savaşı sona erecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın bitmesinin Rus ordusunun çekilmesine bağlı olduğunu söyledi. Alman Şansölye, Putin'in sahada kazanamayacağını iddia etti.

11:35 - 8/04/2024 Pazartesi
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Olaf Scholz
Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitebileceğine ilişkin görüşünü paylaştı.


Bükreş'te Avrupalı sosyal demokratların toplantısında konuşan Scholz, Rus askerleri Ukrayna'dan çekildiğinde savaşın sona ereceğini söyledi.


Scholz, Ukrayna'yı desteklemenin Avrupa'da barışı yeniden tesis etmenin "anahtarı" olduğunu belirtti.


"Putin çekildiğinde savaş sona erecek"


Alman Şansölye, şu ifadeleri kullandı:


(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, askerlerini geri çekmeye karar verdiği anda Ukrayna'daki savaş sona erecek.


Fakat bu kararı, ancak sahada savaşı kazanamayacağını anladığında verecektir.


Ukrayna'ya destek mesajı


Olaf Scholz, gerektiği sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.


Scholz, Rusya ile NATO arasında olası bir çatışma da dahil olmak üzere yeni bir gerilimi önlemenin en iyi yolunun, "etkili caydırıcılık" olduğunu kaydetti.


Avrupa'da güçlü savunma endüstrisi istiyor


"Güçlü ve gerçek anlamda Avrupalı bir savunma endüstrisi" inşa edilmesi çağrısında bulunan Scholz, şöyle dedi:


Bu nedenle, kimsenin bize saldırmaya cesaret edememesi için Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza ortaklaşa daha fazla yatırım yapıyoruz.



Filistin'de Türk ürünlerini göstererek anlattı: İsrail ile ticaret kesilsin peki ya Filistin'le?

Filistin’de RAM bölgesinde bir marketteki ürünleri görüntüleyen Mehmet Ardıç, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret üzerinden yapılan eleştirilere cevap verdi. Filistin'in gümrük birliği olmadığı ve Filistin'e giriş yapan her ürününün İsrail kontrolünden geçmesi gerekiyor. Gündemdeki tartışmalar ise İsrail ve Türkiye ile arasındaki ticaretin tamamen kesilmesi yönünde. Ardıç, çektiği videoda Türkiye'den Filistin'e gönderilen Türkiye menşeili ürünleri göstererek "Biz bunu buraya gönderebilmek için arkadaşlar mecburen İsrail ürününden geçirmek zorundayız. Mecburen bir gemi bir uçak buraya getirmek zorunda ama klavye kahramanları ne diyecekler İsrail ile ticareti keselim. Eyvallah keselim. Peki bu yağları kim gönderecek buraya? Filistin'e kim gönderecek bu yağları? Tabi ki İtalya gönderecek, Fransa gönderecek, Almanya gönderecek." ifadelerini kullandı.


#Olaf Scholz
#Almanya
#Putin
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