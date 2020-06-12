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Dünya Seattleda özerklik ilan ettiler ABDde anarşi kol geziyor
AMERİKA

Seattle’da özerklik ilan ettiler: ABD'de anarşi kol geziyor

ABD’de Floyd’un ırkçı bir polis tarafından öldürülmesi tüm fay hatlarını harekete geçirdi. Seattle’da polis karakolu, belediye ve meclis binasını ele geçiren aşırı sol grup ANTİFA “özerklik” ilan etti. Grup burada silahlı barikatlar kurdu ve çevreye “Şu anda ABD’den çıkıyorsunuz” yazılı pankartlar astı. Washington eyalet yönetimini isyana kayıtsız kalmakla suçlayan Trump, “Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinin merkezinde ANTİFA adlı şiddet eğilimli aşırı sol grup tarafından “Özerk Yönetim” ilan edildi.
ABD’nin Washington eyaletinde bulunan Seattle şehrinin merkezinde ANTİFA adlı şiddet eğilimli aşırı sol grup tarafından “Özerk Yönetim” ilan edildi.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından Washington eyaletine bağlı Seattle’da düzenlenen gösterilerde, ANTIFA adlı aşırı sol grup, şehrin belediye binasını işgal etti ve meclis binasına “Özerk Yönetim” tabelası astı. ANTIFA üyesi gruplar Seattle’da şehir merkezini işgal etti. Bölgedeki polis karakolu basılırken, polisler bölgeden kaçtı. ANTIFA’dan yapılan açıklamada “Capitol Hill Özerk Bölgesi” ilan edildiği belirtildi, bölgeye girişe barikatlar kuruldu ve “özgür bölge”, “şu anda ABD’den çıkıyorsunuz” pankartları çevreye asıldı. ABD Başkanı Donald Trump gelişmeye, “Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti.” sözleriyle sert tepki gösterdi ve “kanun ve nizam” çağrısında bulundu.

Göstericiler Seattle’da önce polis karakolunu bastı, belediye binasını ve meclis binasını işgal etti.

SİLAHLI BARİKATLAR KURDULAR

Seattle şehrinin merkezinde geniş bir bölgeyi barikatlar kurarak kontrol altına alan ANTIFA adlı grup protestoculara silahlı koruma çağrısı yaptılar. Polis karakolunu tahrip eden gösteciler, kurdukları barikatlarda silahlı devriyeler bulundurmaya başladı.

ŞEHRİ GERİ ALIN

Washington Valisi Demokrat Jay Inslee ve Seattle Belediye Başkanı Demokrat Jenny Durkan’a tepki gösteren Trump, “Şehrinizi geri alın. Almazsanız, ben alırım. Bu bir oyun değil. Bu çirkin anarşistler acilen durdurulmalı. Hızlı hareket edin.” çağrısında bulundu. Trump, “Radikal solcu Demokratlar tarafından yönetilen Seattle, iç teröristlerin egemenliğine geçti. Kanun ve nizam!” ifadesini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ANTIFA

George Floyd’un öldürülmesinin ardından, “Polis reformu” ve “ırkçılığa son” talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları olmuş, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti. Trump ise olayların ardında, “Antifa ve radikal sol grupların” olduğunu öne sürmüş ve bu grupları “iç teröristler” olarak nitelemişti. Trump, geçtiğimiz haftalarda ANTIFA’yı “terör örgütü ilan edeceğini” açıklamıştı.

PKK’yla işbirliğinde

ANTIFA üyeleri ve PKK'lı teröristler
  • ANTIFA’nın terör örgütü PKK ile ilişkileri de bulunuyor. Örgütün ABD ve Avrupa’daki üyeleri Suriye’de PKK/PYD saflarında çatışmalara girdi. Batılı orduların himayesinde silah, bomba, keskin nişancı ve sabotaj eğitimi aldı. 2015’te bu marjinal sol örgüt üyelerinin sayısı 2 bini geçince “Anti-faşist Enternasyonal Taburu” adıyla grup kuruldu. ANTIFA, Batı’daki parlamentolarda PKK/PYD’ye siyasi destek sağlıyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın ANTIFA adlı örgütün terör örgütü PKK ile işbirliğine sessiz kalması da taraflar arasında ortaklığı gündeme getirmişti.

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