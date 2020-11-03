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Dünya Seçime doğru arttı ABDde silah satışında rekor sayı
AMERİKA

Seçime doğru arttı: ABD'de silah satışında rekor sayı

ABD'de Ocak ve Ekim ayları arasında 18 milyon silah satıldı. Yapılan araştırmalar seçim tarihinin yaklaşması ile silah alımının arttığını ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Silah satışında rekor kırıldı.
Silah satışında rekor kırıldı.

ABD'de ocak-ekim döneminde 18,6 milyon silah satıldı. Small Arms Analytics and Forecasting (SAAF) araştırma şirketi tarafından hazırlanan raporda son 10 ayda ülkede 18,6 milyon silah satıldığı kaydedilirken, 2019 yılında toplam 13,9 milyon, 2018'de ise 13,8 milyon silah satışı gerçekleştirildiği paylaşıldı.

Ülkede, sadece ekim ayında 1,9 milyon silah satıldığı belirtilen raporda, bu rakamın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artışı ifade ettiği aktarıldı.

EN YÜKSEK SEVİYE

SAAF Baş Ekonomisti Jurgen Brauer, 2020'de ateşli silah satış hızının ABD'de ''en yüksek seviyeye" çıktığına dikkati çekti.

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SEÇİME DOĞRU ARTTI

Ulusal Atıcılık Sporları Vakfı (NSSF) tarafından yapılan açıklamada ise seçim günü yaklaştıkça insanların silah almak isteklerinin de artığına işaret edilerek, "Seçim günü yaklaştıkça bu durum daha da netleşti. Bu yıl 6,9 milyon kişi ilk defa silah sahibi oldu.'' bilgisi verildi.

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