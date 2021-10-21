Dünya Sekiz yıl sonra bir ilk Çin halkının Japonyaya bakışı kötüleşti
ASYA

Sekiz yıl sonra bir ilk: Çin halkının Japonya'ya bakışı kötüleşti

Japonya ile Çin özel kuruluşlarının anketi, Çin halkının, Japonya'ya yönelik bakış açısının son 8 yıldır ilk kez "kötüleştiğini" ortaya çıkardı. Yıllık anketler göz önüne alındığında Çin halkının Japonya'ya bakışının en son 2013'te kötüleştiği vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
Sekiz yıl sonra bir ilk: Çin halkının Japonyaya bakışı kötüleşti
Foto/arşiv

Japonya'dan Genron NPO ile Çin merkezli China International Publishing (CIPG) ağustos ve eylül aylarında her iki ülkeden 2 bin 500'den fazla kişiyle anket düzenledi.

Ankete katılan Çinlilerin yüzde 66,1'i Japonya'ya yönelik "olumsuz" izlenime sahip olduğunu belirtti.

Bu oran geçen yıla kıyasla yüzde 13,2 artış gösterdi.

Yıllık anketler göz önüne alındığında Çin halkının Japonya'ya bakışının en son 2013'te kötüleştiği vurgulandı.

Ankete katılan Japon halkının yüzde 90,9'u ise Çin'e "olumsuz" bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

Bu oranın geçen yıla kıyasla değişmediği görüldü.

Japonya-Çin arasındaki ikili ilişkilere yönelik, Çinli katılımcıların yüzde 42,6'sı, Japon katılımcıların ise yüzde 54,6'sı "kötü" nitelendirmesi yaptı.

Ankete yönelik Genron NPO, turizm gibi iki ülke halklarının doğrudan temasının, karşılıklı bakış açısına olumlu katkı verebileceğini bildirdi.

Japon kuruluş, Çin halkının Japonya'ya son dönem bakış açısı değişikliğinin, bu ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları sebebiyle Çinli ziyaretçi sayısının düşmesi kaynaklı olabileceğini aktardı.

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