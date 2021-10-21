Sekiz yıl sonra bir ilk: Çin halkının Japonya'ya bakışı kötüleşti Japonya ile Çin özel kuruluşlarının anketi, Çin halkının, Japonya'ya yönelik bakış açısının son 8 yıldır ilk kez "kötüleştiğini" ortaya çıkardı. Yıllık anketler göz önüne alındığında Çin halkının Japonya'ya bakışının en son 2013'te kötüleştiği vurgulandı.

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