Selalar okundu gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda alçak suikastla şehit edildi. Heniyye’nin şehit edilmesinin ardından dün Türkiye’nin dört bir yanında selalar verildi, gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle ve ikindi namazları sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

SARAÇHANE'DE İNSAN SELİ

İstanbul’da akşam namazı sonrası Saraçhane Meydanı’nda toplanan on binlerce kişi Heniyye için dualar edip slogan attı. İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra “Soykırıma Göz Yumma” ve “Çocuklar Ölürken Susulmaz” yazılı dövizler taşıdı.

LİDERLERİ ŞEHİT OLAN BİR HAREKET YENİLMEZ

Şanlıurfa’da ikindi vakti Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan Dergah Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi. Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ramazan Güner, İsmail Heniyye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını dile getirdi. Heniyye’nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Güner, şöyle devam etti: "Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Ailesi ve en yakınlarını Rabb'ine kurban vermesi nedeniyle 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez."

AKSA BU ÜMMETİN GÖZ BEBEĞİDİR

Çorum’da Filistin Platformu tarafından öğle namazın müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Vekili Dr. Fazıl Saraç, Filistin davasının bir toprak davası olmadığını belirterek, “Filistin bu ümmetin göz bebeği Mescidi Aksa’yı barındıran Hz. Ömer’i bağrında barındıran bir toprak parçasıdır. Onun uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yüce Allah bu ümmete bırakılan emanetlere sahip çıkma gücü, kudreti, iradesi nasip etsin” dedi. Cenaze namazının ardından tüm şehitler için dua edildi.

TÜM ŞEHİTLERE DUA EDİLDİ

Kırkareli’nde Hızırbey Camii’nde, Yozgat’ya Çapanoğlu Büyük Camii'nde, Muş'ta Çağlayan Camii'nde, Kayseri’de Hunat Camii'nde, Erzurum'da Lala Paşa Camii'nde, Adıyaman'da Demokrasi Parkı'nda, Sivas’ta Kale Camii’nde, Siirt'te Hacı Fethi Serin Camii'nde, Mersin’de Ulu Camii’de de sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan çağrıyla gıyabi cenaze namazları kılındı. Başta İsmail Heniyye olmak üzere tüm şehitler için duaların edildiği namazların ardından, vatandaşlar tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.











