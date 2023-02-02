Senatörlerden Biden'a skandal mektup: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satılmasın

|
ABD Başkanı Joe Biden.
ABD'de Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in öncülük ettiği iki partili Kongre üyeleri, Başkan Biden'a bir mektup yazdı.
Türkiye’ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:
Skandal mektupta, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü mutabakata uymadığını öne süren senatörler, "Hem İsveç hem de Finlandiya PKK ile mücadele ederek endişeleri gidermek için çalışıyor" denildi.