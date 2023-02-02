Senatörlerden Biden'a skandal mektup: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satılmasın

ABD'de Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in öncülük ettiği iki partili Kongre üyeleri, Başkan Biden'a bir mektup yazdı.

Türkiye’ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye ile verimli ve karşılıklı fayda sağlayan bir güvenlik ilişkisi ABD’nin çıkarınadır. Hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz.”

“Türkiye ile verimli ve karşılıklı fayda sağlayan bir güvenlik ilişkisi ABD’nin çıkarınadır. Hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz.”

Skandal mektupta, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü mutabakata uymadığını öne süren senatörler, "Hem İsveç hem de Finlandiya PKK ile mücadele ederek endişeleri gidermek için çalışıyor" denildi.