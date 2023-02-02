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Dünya

Senatörlerden Biden'a skandal mektup: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satılmasın

ABD'li Türkiye karşıtı 27 senatör, Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi. Senatörler, mektupta İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu onaylanmadıkça F-16 satışına karşı çıkacaklarını belirtti.

21:57 . 2/02/2023 Perşembe
Diğer
ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

ABD'de Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis'in öncülük ettiği iki partili Kongre üyeleri, Başkan Biden'a bir mektup yazdı.

Türkiye’ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolleri onaylanana kadar geciktirilmesi çağrısında bulunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye ile verimli ve karşılıklı fayda sağlayan bir güvenlik ilişkisi ABD’nin çıkarınadır. Hükümetin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onaylamasını bekliyoruz.”
MUHTABAKATA UYAYAN İSVEÇ DEĞİL, TÜRKİYE'YMİŞ

Skandal mektupta, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı üçlü mutabakata uymadığını öne süren senatörler, "Hem İsveç hem de Finlandiya PKK ile mücadele ederek endişeleri gidermek için çalışıyor" denildi.





#ABD
#F-16
#Senatör
#Biden
1 saat önce
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Senatörlerden Biden'a skandal mektup: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadıkça Türkiye'ye F-16 satılmasın
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