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Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar'da düzenlenen Afrika'yı Besle Zirvesi'nde konuştu. Afrika'nın benzeri görülmemiş bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Sall, "Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli ve dünyayı doyurmaya da katkı sunmalı, zira bu potansiyele sahip." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:13 . 25/01/2023 Çarşamba
AA
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Afrika'yı Besle Zirvesi'nin (Feed Africa Summit) açılışında konuştu.

Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Sall, Afrika'nın dünyada henüz dokunulmamış ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına ev sahipliğine yaptığına dikkati çekerek, buna karşın hala temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmını ithal ettiğini kaydetti.

Bu durumu "
paradoks
" olarak niteleyen Sall, Afrika'nın benzeri görülmemiş bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Sall, "
Ülkelerimiz, iklim değişikliği, salgın ve Rusya-Ukrayna savaşının yükünü taşırken, gıda egemenliği, artık acil bir gereklilik haline geldi.
" dedi.
"
Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli ve dünyayı doyurmaya da katkı sunmalı, zira bu potansiyele sahip.
" ifadesini kullanan Sall, bu konuda mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sall, Afrika ülkelerini, bütçelerinin yüzde 10'unu tarımsal kalkınmaya ayırmasını öngören 2003 Maputo Deklarasyonu'na uymaya davet etti.

  • Senegal'in bütçesinin yüzde 12'sini tarımsal kalkınmaya ayırdığına dikkati çeken Sall, bazı ülkelerin ise henüz yüzde 10 hedefini tutturamadığını kaydetti.

Sall, zirvenin, tarım üretimi ve gıda egemenliği konusunda "gerçek bir eylem zirvesi" haline gelmesi temennisinde bulundu.

"AFRİKA'NIN AFRİKA'YI BESLEME ZAMANI GELDİ"

Zirvenin organizatörü Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina da Afrika ülkelerinin yıllık 70 milyar dolarlık gıda ithalatı yaptığının altını çizerek, "Afrika'nın Afrika'yı besleme zamanı geldi." dedi.

Adesina, Afrika Kalkınma Bankasının kıtada gıda ve tarım üretimini desteklemek için gelecek 5 yıl için 10 milyar dolar finansman sağlayacağını söyledi.

"Dakar 2" ismi de verilen zirve, Afrikalı 20 liderin yanı sıra özel sektörden 1500'den fazla temsilciyi bir araya getiriyor.

"Afrika'yı Beslemek: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen zirve 27 Ocak'ta sona erecek.

Zirve kapsamında Afrikalı liderler, özel sektör yatırımcıları ve kalkınma ortakları, kıtanın gıda değer zincirindeki finansman ihtiyacını gidermek amacıyla görüşmelerde bulunacak.

Afrika'yı Besle Zirvesi'nin ilki 2015'te Dakar'da düzenlenmişti.

AFRİKA DOKUZ MİLYAR İNSANI DOYURABİLİR

  • Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, dünyada açlık çeken 828 milyon kişinin 249 milyonu Afrika'da yaşıyor. Bu da Afrika'da her 5 kişiden 1'inin açlıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına sahip olması dolayısıyla 2050'ye kadar 9 milyar insanı besleme potansiyeline sahip olan Afrika'nın, tarımsal kalkınma alanında yeni yatırımlar alması halinde halihazırda yıllık 280 milyar dolar olan tarım üretimini 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkarabileceği tahmin ediliyor.


Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi
Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi

Afrika son 40 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Kuraklık nedeniyle gıda ve temiz su sorunu Somali'de nüfusun büyük çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan raporda, Somali'de devam eden gıda sorunu nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği bildirildi. BM'nin hazırladığı veriler akıllara G20 zirvesi öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini getirdi. Erdoğan, "Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.” diyerek Tahıl Koridorunun önemini dile getirmiş ve BM Genel Sekreteri Guterres'e "Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim" demişti.


#Afrika
#Gıda Krizi
#Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall
#Feed Africa Summit
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli
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