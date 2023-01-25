Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Afrika'yı Besle Zirvesi'nin (Feed Africa Summit) açılışında konuştu.
Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Sall, Afrika'nın dünyada henüz dokunulmamış ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına ev sahipliğine yaptığına dikkati çekerek, buna karşın hala temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmını ithal ettiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Sall, Afrika ülkelerini, bütçelerinin yüzde 10'unu tarımsal kalkınmaya ayırmasını öngören 2003 Maputo Deklarasyonu'na uymaya davet etti.
Sall, zirvenin, tarım üretimi ve gıda egemenliği konusunda "gerçek bir eylem zirvesi" haline gelmesi temennisinde bulundu.
Zirvenin organizatörü Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina da Afrika ülkelerinin yıllık 70 milyar dolarlık gıda ithalatı yaptığının altını çizerek, "Afrika'nın Afrika'yı besleme zamanı geldi." dedi.
Adesina, Afrika Kalkınma Bankasının kıtada gıda ve tarım üretimini desteklemek için gelecek 5 yıl için 10 milyar dolar finansman sağlayacağını söyledi.
"Dakar 2" ismi de verilen zirve, Afrikalı 20 liderin yanı sıra özel sektörden 1500'den fazla temsilciyi bir araya getiriyor.
"Afrika'yı Beslemek: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen zirve 27 Ocak'ta sona erecek.
Zirve kapsamında Afrikalı liderler, özel sektör yatırımcıları ve kalkınma ortakları, kıtanın gıda değer zincirindeki finansman ihtiyacını gidermek amacıyla görüşmelerde bulunacak.
Afrika'yı Besle Zirvesi'nin ilki 2015'te Dakar'da düzenlenmişti.
Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına sahip olması dolayısıyla 2050'ye kadar 9 milyar insanı besleme potansiyeline sahip olan Afrika'nın, tarımsal kalkınma alanında yeni yatırımlar alması halinde halihazırda yıllık 280 milyar dolar olan tarım üretimini 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkarabileceği tahmin ediliyor.