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Dünya

Senegal yurt dışındaki konsoloslukları geçici olarak kapatma kararı aldı

Senegal hükümeti, bazı şehirlerde düzenlenen saldırılar sonrası yurt dışındaki konsoloslukları geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu. Konsolosluklara saldıran kişilerin Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun destekçileri olduğu tahmin ediliyor.

07:41 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı şehirlerde konsolosluklara yönelik saldırı düzenlenmesi sonrası tüm konsoloslukların geçici olarak kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.


Konsolosluklara saldıran kişilerin Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun destekçileri olduğu tahmin ediliyor.


Milano, Paris ve New York gibi şehirlerde Senegal konsolosluklarına yönelik saldırılar nedeniyle hasar meydana gelmişti.


- Senegal'de muhalif lidere 2 yıl hapis cezası

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da başkent Dakar'da görülen duruşmada tecavüz suçlamasından aklanmış, gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Kararı protesto eden Sonko destekçileri gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.


Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunurken, partisi PASTEF, mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğunu belirterek parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.


Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.


Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.




#Senegal
#Konsolosluk
#Saldırı
41 dakika önce
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