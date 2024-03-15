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Dünya

Senegal'de muhalif lider ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı serbest bırakıldı

Senegal'de Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan muhalif lider Ousmane Sonko ve cumhurbaşkanı adayı olan sağkolu Bassirou Diomaye Faye serbest kaldı. Cumhurbaşkanı Sall, seçimi ertelendiğini duyurmasının ardından birçok kentte sokak olayları yaşanınca siyasi genel af sözü vermişti.

07:04 - 15/03/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Başkent Dakar'daki Cap Manuel Cezaevi'nde yatan Sonko ve Faye, genel siyasi af kapsamında gece yarısı salıverildi.


Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, akşam saatlerinden itibaren cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu.


Kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılan Sonko ve Faye, Sonko'nun Cite Keur Gourgi Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı.


Sonko taraftarları, mahalleye giden neredeyse tüm yolları kapatırken, Dakar'ın birçok bölgesinde de kutlamalar yapıldı.


Sağkolu cumhurbaşkanı adayı olmuştu


Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.


Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.

O tarihten bu yana tutuklu bulunan Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyetin onanmasıyla seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.


Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, sağkollarından birisi olan Bassirou Diomaye Faye'ı aday göstermişti.

Faye da 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmıştı. Hapishanedeyken cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Faye'ın seçim kampanyasını destekçileri yürütüyordu.


Seçime 3 hafta kala gelen erteleme


Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta seçimin ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.


"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog ve siyasi genel af sözü vermişti.


Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 24 Mart'ta yapılmasına karar verilmesiyle cumhurbaşkanı adayları 9 Mart'ta kampanya sürecine başladı.


Adayların kampanya süreci 22 Mart'ta sona erecek.


Faye'ın yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını bizzat yürütmesi bekleniyor.



İç savaş ve kıtlığın baş gösterdiği Sudan'da halk çöllere kaçıp çekirge yiyerek hayatta kalma mücadelesi veriyor
İç savaş ve kıtlığın baş gösterdiği Sudan'da halk çöllere kaçıp çekirge yiyerek hayatta kalma mücadelesi veriyor

Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan’da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı görüldü. Kuveyt merkezli bir yardım kuruluşu, iç savaş yüzünden mülteci durumuna düşen Sudanlıların durumuna ilişkin görüntüler yayımladı. İç savaş bölgelerinden kaçarak çöllerde derme çatma çadırlara sığınan bazı Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldıkları belirtildi. "Düşünün, tek öğünleri çekirge" başlığıyla yayımlanan görüntülerde aile fertlerinin topladıkları çekirgeleri yedikleri görülürken, binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.


#cumhurbaşkanı seçimi
#Ousmane Sonko
#Senegal
1 saat önce
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