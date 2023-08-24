'Şeytanın Avukatı'ndan Filistinlilere ırkçı sözler

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin işgal altındaki Batı Şeria’da seyahat özgürlüğünün Filistinlilerinkinden daha önemli olduğunu” ifade eden sözleriyle tepki çekti.
Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuştu.
Ben-Gvir şu ifadeleri kullandı:
- "Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye’de (fanatik Yahudilerin Batı Şeria’ya verdikleri isim) seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed ama gerçek bu."
Sosyal medyada “apartheid” tepkisi
Ben-Gvir’in sosyal medyada yayılan görüntülerine tepki yağarken, çok sayıda Yahudi kullanıcı İsrail’in bir “apartheid devleti” olduğunu vurguladı.
Filistinli gazeteci Muhammed Şehade de şu paylaşımda bulundu:
- "İsrail Güvenlik Bakanı, Yahudi İsraillilerin Filistinlilerden üstün olduğunu avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bu aşamada Ben Gvir bizi kamyonlara bindirip Ürdün'e sınır dışı edebilir, uygar dünya da görmezden gelir!"
İsrail’de güvenlik bürokrasisinin tepesindeki aşırı sağcı politikacı: Itamar Ben-Gvir
Itamar Ben-Gvir, bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, ırkçı söylemleri ve fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.
Filistinlilere silah çekmek gibi provokatif eylemleriyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde anılıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.