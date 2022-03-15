Sherlock Holmes'un yıldızı Benedict Cumberbatch Ukraynalı sığınmacılara evinin kapılarını açıyor

'Doctor Strange' ve 'Sherlock Holmes' gibi ses getiren yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, eşi Sophie Hunter ile geçtiğimiz akşam düzenlenen BAFTA (British Film Academy- Britanya Film Akademisi) ödül gecesine katıldı. Benedict Cumberbatch, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten şoke edici bir dönem"

Oyuncu, 'Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem... Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu... Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum.' şeklinde konuştu.

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