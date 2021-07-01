Sıcakların ölümlere neden olduğu Kanada'da şimdi de orman yangını

Kanada’nın batısını etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. British Columbia eyaletine bağlı Lytton bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 250 kişilik nüfusa sahip Lytton’un Belediye Başkanı Jan Polderman, alevlerin yalnızca 15 dakika içinde her yere yayıldığını belirterek, "Tüm bölge yanıyor" dedi. Bölgenin tahliyesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, bölgeyi yoğun duman sardı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

486 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade etti. Lapointe, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak, bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı.

Lytton, bu hafta ülkede kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu üç kez kırdı. Bölgede hava sıcaklığı salı günü 49.6 santigrat dereceye ulaşmıştı.

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DÜNYA Kanada’da rekor sıcaklık: 486 kişi hayatını kaybetti