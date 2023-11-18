Şifa Hastanesi'nde İsrail zulmü: Binlerce kişi açlık ve acı içerisinde ölümü bekliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.





Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü." bilgisini paylaştı.









İletişim kaybı nedeniyle Şifa Hastanesi'nin dünyadan tamamen izole hale geldiğini vurgulayan Kudra, hastanede biriken çöplerin mahsur kalanlar için yeni bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.





Kudra, "İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.









İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.





İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.





İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.









Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.











