Dünya Silah taşıyan Rus kargo gemisi Hindistanda alıkonuldu
ASYA

Silah taşıyan Rus kargo gemisi Hindistan'da alıkonuldu

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, Kerala eyaletindeki Koçi şehrinde bulunan Cochin limanında Rus kargo gemisinin alıkonulmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçti.

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Haber Merkezi AA
Silah taşıyan Rus kargo gemisi Hindistanda alıkonuldu
Foto/arşiv

ANI News’in haberine göre, Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükelçilik, Hindistan Dışişleri Bakanlığına olayın koşullarının açıklanması için resmi bir talep gönderdi.

Bakanlıktan ayrıca Rus gemi sahiplerinin ve mürettebatının haklarının koşulsuz gözetilmesini sağlamasını istedik." ifadesine yer verildi.

Alıkonma eyleminin, Estonyalı kıyı hizmeti şirketi Bunker Partner OU'nun gemi sahiplerinin bir borcu bulunduğu iddiasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Hint Donanması için silah taşıdığı aktarılan geminin yükünün boşaltıldığı bildirildi.

Büyükelçilik açıklamasında, "Davayla ilgisi olmadığı için mahkemenin yükün boşaltılmasına izin verdiğini belirtmek isteriz." denildi.

Kerala Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sathish Ninan, dün, liman yetkililerine Rus kargo gemisinin Estonya şirketine yakıt parası ödemediği için alıkonulması emrini verdi. Mahkeme kararında, "Dilekçe sahibine ödenmesi gereken miktar yatırılıncaya veya gemi sahibi mahkemeyi tatmin edecek miktarda teminat verene kadar gemi alıkonulmalıdır." denildi.

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