Dünya Silah üretme çalışmalarına yenisi eklendi Rusya, 180 ton taşıyabilen kargo uçağı üretecek
ASYA

Silah üretme çalışmalarına yenisi eklendi: Rusya, 180 ton taşıyabilen kargo uçağı üretecek

Silah üretme çalışmalarına yenisi eklendi: Rusya, 180 ton taşıyabilen kargo uçağı üretecek

Silah üreten ülkelerin saldırı ve savunma alanlarında yaptığı yeni nesil teknolojik silah üretme çalışmalarına şimdide kargo uçağı eklendi. Zhukovski Aero Hidrodinamik Enstitüsü (TsAGI) tarafından Rusya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ve daha fazla yük taşıma kapasitesi olan kargo uçağının üretimi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
Yeni nesil teknolojik kargo uçağı, &quot;Slon&quot;.
Yeni nesil teknolojik kargo uçağı, "Slon".

Rusya, Türkiye’ye S-400’leri taşıyan AN-124 Rus kargo uçağının yerine ‘Fil’ adında 180 ton yük taşıma kapasitesi olan kargo uçağı üretmek için çalışma başlattı.

Enstitü tarafından yeni kargo uçağına Rusça ‘Slon’ Türkçe anlamıyla ‘Fil’ isminin verildiği açıklandı.

Uçağın prototipine ait fotoğraflar yayınlanırken Rusya Gazetesi yazarlarından İvan Petkov askeri kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak uçağın üretiminin tamamlandığını üstelik uçağın test aşamasında olduğunu iddia etti.

Kargo uçağı

Ve SU-35 masada
GÜNDEM
Ve SU-35 masada


AN-124’lerin yerine faaliyete geçecek

Son olarak Türkiye’ye S-400’leri taşıyan AN-124 tipi Rus yapımı kargo uçağının artık yetersiz kaldığı ifade edilirken yeni üretilecek uçağın bu uçağın yerini alacağı ifade edildi. Yeni uçağın özellikleri sıralanırken 180 ton yük taşıma kapasitesinin olduğu bilgisi en önde gelen detay olarak görünüyor. Uçağın ayrıca 400 paraşütçü asker ile birlikte 14 zırhlı askeri aracı aynı anda taşıyabileceği uçağın görünüm olarak ise yerini alacağı AN-124’e benzediği ifade edildi. Uçağın kanat genişliklerinin 88 metre olacağı uzunluğunun ise 84 metre olacağı öğrenildi.

Ukrayna’ya ait AN-125 tipi kargo uçağı 250 ton yük taşıma kapasitesi ile dünyanın en ağır yükünü taşıma rekorunu taşırken Rusya’ya ait AN-124 ise 150 ton taşıma kapasitesi ile ikinciliği elinde tutuyordu.

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