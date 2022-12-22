Dünya Şili Cumhurbaşkanından Filistin adımı
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Şili Cumhurbaşkanı'ndan Filistin adımı

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric Filistin'e destek adımlarına bir yenisini ekledi. Cumhurbaşkanı Boric, ülkesinin Filistin'deki maslahatgüzar seviyesindeki temsilciliğinin yükseltileceğini ve hükümeti süresinde bir büyükelçilik açılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Şili Cumhurbaşkanından Filistin adımı
​Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric

Şili basınında çıkan habere göre Cumhurbaşkanı Boric, ülkenin başkenti Santiago'da Filistin toplumunun düzenlediği etkinliğe katıldı. Boric, burada yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi,

  • "Bugün burada, Filistin Kulübü'nde, yasa dışı bir işgale maruz kalan, mücadele eden ve haklarının çiğnendiğini gören bir topluluğu unutamayız.Hükümet olarak aldığımız kararlardan biri, sanırım bunu daha önce açıklamadık, bununla risk alıyorum, Filistin'deki resmi temsilciliğin seviyesini bugün var olan maslahatgüzardan yükselteceğimizi ve uygun temsilciliği vermek için hükümetimiz döneminde bir elçilik açacağız."

Uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulunan Boric, Filistin halkıyla dayanışmasını yineleyerek, sözlerine şunları ekledi;

  • "Burada bir dostunuz olduğunu ve geleneğinize çok saygı duyduğumu bilin. Bu durum yanlış anlaşılmasın, bu eylemlerin sevgiden ortaya çıktığını düşünelim."

Şili ve Filistin dayanışması

Şili Filistin Toplumu Başkanı Maurice Khamis de Şili'deki Filistin toplumu olarak Boric'e uluslararası hukuk ve insan haklarına bağlılığı için teşekkür etti.

Khamis, Şili'nin Filistin'deki temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin ile dayanışmasıyla bilinen Boric, 20 Eylül 2022'de ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekmiş ve bunların normalleştirilmemesi gerektiğini söylemişti.

İsrailli büyükelçiye tepki

Boric, 16 Eylül 2022'de de İsrail'in Santiago Büyükelçisi Gil Artzyeli'nin güven mektubunu sunması için planlanan görüşmeyi kısa bir süre kala ertelemiş ve hükümete yakın kaynaklar, aynı gün farklı büyükelçilerin güven mektubunu kabul etmesine rağmen İsrailli elçinin görüşmesinin ertelenmesinin sebebini, İsrail askerlerinin Filistinli bir genci öldürmesi olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine, İsrail Dışişleri Bakanlığı Şili'nin İsrail Büyükelçisi'ni kınama sunmak üzere bakanlığa çağırmıştı.

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