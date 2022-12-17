Dünya Şilide orman yangınları artıyor 7 bin hektardan fazla alan küle döndü
AMERİKA

Şili'de orman yangınları artıyor: 7 bin hektardan fazla alan küle döndü

Güney Amerika ülkesi Şili’de 18 farklı noktada çıkan orman yangınları, şu ana kadar 7 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şilide orman yangınları artıyor: 7 bin hektardan fazla alan küle döndü
Yaklaşık 6 milyon nüfuslu başkentte “halk sağlığı alarmı” verildi.

Güney Amerika ülkesi Şili’de etkili olan sıcak hava dalgası, orman yangınlarını arttırıyor. Ulusal Ormancılık Kurumundan (Conaf) yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin ülkenin orta bölgelerinde 18 noktada devam eden yangınlarla mücadele ettiği aktarıldı.

İHA

Valparaiso bölgesindeki yerleşim yerlerinde yaklaşık 40 ev boşaltılırken, 12 ev kullanılamaz hale geldi. Santiago metropolitan bölgesine bağlı Melipilla’daki Curacavi kasabasında dün çıkan yangın, bin 700 hektardan fazla alanı küle çevirirken, yangından yükselen duman başkent Santiago’da gökyüzünü sardı.

İHA

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu başkentte “halk sağlığı alarmı” verildi.

İHA

Rekor sıcaklık kaydediliyor

Resmi meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre başkent Santiago’da perşembe günü 36.7 santigrat ile bu yılın en yüksek sıcaklık derecesi kaydedildi. Ayrıca şehrin 111 yılda gördüğü en yüksek üçüncü sıcaklık derecesi oldu.

İHA
İHA
Dünyada çok nadir: Bitliste yapıldı

Dünyada çok nadir: Bitlis'te yapıldı

Mühendislik harikası viyadük açılış için gün sayıyor.
Madalya için sahaya çıkıyorlar

Madalya için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı bugün oynanacak.
CHPli Bülent Tezcan: Altılı masa adayını ocak başında açıklayacak

​Doğada çok zor bulunuyor: Tam bir şifa kaynağı.

​Kar kapıya dayandı: Soğuk ve karlı hava geliyor.

Genç kızın ihbarı üzerine suç çetesi çökertildi.

​Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı.

​26 yıllık Türkmen gazı hayali gerçek oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.