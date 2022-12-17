Şili'de orman yangınları artıyor: 7 bin hektardan fazla alan küle döndü

Güney Amerika ülkesi Şili’de etkili olan sıcak hava dalgası, orman yangınlarını arttırıyor. Ulusal Ormancılık Kurumundan (Conaf) yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin ülkenin orta bölgelerinde 18 noktada devam eden yangınlarla mücadele ettiği aktarıldı.

İHA

Valparaiso bölgesindeki yerleşim yerlerinde yaklaşık 40 ev boşaltılırken, 12 ev kullanılamaz hale geldi. Santiago metropolitan bölgesine bağlı Melipilla’daki Curacavi kasabasında dün çıkan yangın, bin 700 hektardan fazla alanı küle çevirirken, yangından yükselen duman başkent Santiago’da gökyüzünü sardı.

İHA

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu başkentte “halk sağlığı alarmı” verildi.

İHA

Rekor sıcaklık kaydediliyor

Resmi meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre başkent Santiago’da perşembe günü 36.7 santigrat ile bu yılın en yüksek sıcaklık derecesi kaydedildi. Ayrıca şehrin 111 yılda gördüğü en yüksek üçüncü sıcaklık derecesi oldu.

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İHA