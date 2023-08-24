Şili’de sel felaketi: 34 binden fazla kişi tahliye edildi

Şili
Su seviyesinin yükseldiği çok sayıda nehir taştı.
Evler, tarım arazileri, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
İnsan zinciri oluşturuldu
Mahsur kalanlar helikopter ve botlarla kurtarılırken, bazı bölgelerde insan zinciri oluşturuldu.
Altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Yağışlardan en çok O'Higgins, Maule, Nuel ve Valparaiso bölgeleri etkilendi.
Yollar çöktü
Valparaiso'ya bağlı Vina del Mar kentinde şiddetli yağışların ardından bir yolda çökme meydana geldi.
Dört kişi hayatını kaybetti
Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.