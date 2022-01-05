Silikon Vadisi yıldızlığından dolandırıcılığa: Elizabeth Holmes 4 farklı ithamdan suçlu bulundu

Forbes dergisi’nin, ‘Dünyanın kendi başına milyarder olan en genç kadını’ olarak lanse ettiği, Inc, dergisinin ise “Bir sonraki Steve Jobs” dediği Theranos’un kurucusu genç milyarder Elizabeth Holmes, ABD’de aylar süren dolandırıcılık davasında dört farklı ithamdan suçlu bulundu.

Savcılar, Elizabeth Holmes’ün birkaç damla kanla hastalıkları tespit ettiği öne sürülen teknoloji konusunda bilerek yalan söylediğini iddia etti. Jüri üyeleri, Holmes’u dört farklı ithamdan suçlu buldu. Bunlar arasında yatırımcıları dolandırmak için komplo kurmak ve üç elektronik dolandırıcılık bulunuyor.

20 YILA KADAR HAPİS

37 yaşındaki Elizabeth Holmes’ün 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Holmes’ün şirketlerine yatırım yapan ve dolandırılan isimler arasında ünlü medya patronu Robert Murdoch, eski ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos, eski ABD Dışişleri Bakanları George Shultz ve Henry Kissinger, iş adamları Jim Walton, Larry Ellison gibi birçok ünlü isim bulunuyor. Bir zamanlar 9 milyar dolar değer biçilen Theranos, “Silikon Vadisi’nin gözbebeği” olarak anılıyordu.

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