Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Silikon Vadisi’nde yönetici olacak

Görevinden istifa eden ve siyasetten çekilen eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.

EKİMDE BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETMİŞTİ

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim’de görevinden istifa eden eski başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Silikon Vadisi

Avusturya basınında yer alan haberlerde, siyaseti bırakan Sebastian Kurz’un ABD’nin California eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.

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Sebastian Kurz’un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz’un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

DÜNYA Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı: Yolsuzluk soruşturması nedeniyle Avusturya başbakanlığından istifa etmişti

SEBASTIAN KURZ KİMDİR?

Sebastian Kurz, 27 Ağustos 1986 yılında Avusturya'da doğdu. Viyana Üniversitesi'nde hukuk okurken yarıda bıraktı ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP)'nin gençlik şubesi başkanı seçildi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı'na bağlı uyum müsteşarlığına atandı. 2013 yılında Avusturya'da yapılan genel seçimlerde Avusturya Halk Partisi'nden milletvekili seçildi.

27 yaşındayken Sebastian Kurz, Avusturya Cumhuriyeti'nin en genç bakanı ve Avrupa Birliği'nin en genç dışişleri bakanı oldu. Avusturya'da yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre Sebastian Kurz'un Halk Partisi oyların yüzde 31.5'ini aldı.

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18 Aralık 2017'de 31 yaşındayken Avusturya Şansölyesi olarak görevine başlayan Kurz dünyanın en genç hükûmet başkanı ve Avusturya tarihinin en genç şansölyesi ünvanını aldı.

Sebastian Kurz, Ekim 2021'de, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması üzerine başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.