Türkiye düşmanı Sebastian Kurz siyaseti bıraktı: Yolsuzluk soruşturması nedeniyle Avusturya başbakanlığından istifa etmişti

Adı yolsuzluk iddialarına karışan Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, başbakanlığın ardından parti başkanlığını da bırakarak, aktif siyasete veda ettiğini açıkladı. Viyana'da gazetecilere verdiği demeçte Kurz, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyleyerek, "Bugün hayatımda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.
Parlamentoda kalmaya devam etmişti
Türkiye karşıtı açıklamalarıyla tanınan 35 yaşındaki Kurz, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ekim ayında başbakanlıktan istifa etmişti. Genç yaşı sebebiyle Avrupa'nın umut bağladığı siyasetçiler arasında yer alan Kurz, istifasının ardından Avusturya Halk Partisi'nin lideri olarak parlamentoda kalmaya devam etmişti.