Dünya Sincar bizibekliyor
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Sincar bizi bekliyor

PKK'nın Sincar'da 5 kampı var. Bu kamplarda 5 bin terörist bulunuyor. Musul Arap aşiret liderleri Türkiye'nin, çocukları zorla dağa çıkarıp haraç toplayan örgüte müdahale etmesini istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölge halkına zulmeden PKK’lı teröristler, Sincar’da oluşturdukları onlarca kontrol noktasında haraç topluyor.
Bölge halkına zulmeden PKK’lı teröristler, Sincar’da oluşturdukları onlarca kontrol noktasında haraç topluyor.

Terör örgütü PKK, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını sürdürüyor. Bölgedeki örgüt kampları ve terörist sayısına ilişkin bilgi veren Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveysi, "PKK, Sincar'da 100'den fazla çocuğu kaçırıp zorla silah altına aldı. Sonra da Suriye'ye göndererek YPG/PKK saflarında çatıştırıldı" diye konuştu.

5 KAMPTA 5 BİN TERÖRİST

Örgütün ilçede 150'den fazla tünel kazdığını belirten Huveysi, şunları söyledi: "Sincar Dağı ve ilçe merkezinde depo amaçlı kullanılan tünellerde ağır ve hafif silahlar bulunuyor. Tüneller saldırı gibi durumlarda militanların saklanma yeri olarak da kullanılıyor. PKK'nın Sincar'da 5 kampı var. Her kampta yaklaşık bin militan kayıtlı. PKK'nın ilçede yaklaşık 5 bin militanı var."

ARAP AŞİRETLER AYAKLANDI

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasının ardından Ezidileri koruma bahanesiyle bölgede konuşlanan PKK'nın temizlenmesi için Türkiye'den destek isteyen Huveysi, "Sincar-Suriye arasında mekik dokuyan teröristler, sınırda askeri malzeme alışverişi yapıyor, kontrol noktalarında haraç topluyor. Biz Musul Arap aşiret liderleri olarak Türkiye'nin müdahalesi konusunda hemfikiriz" dedi.

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