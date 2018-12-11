Sincar bizi bekliyor

Terör örgütü PKK, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığını sürdürüyor. Bölgedeki örgüt kampları ve terörist sayısına ilişkin bilgi veren Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveysi, "PKK, Sincar'da 100'den fazla çocuğu kaçırıp zorla silah altına aldı. Sonra da Suriye'ye göndererek YPG/PKK saflarında çatıştırıldı" diye konuştu.
5 KAMPTA 5 BİN TERÖRİST
Örgütün ilçede 150'den fazla tünel kazdığını belirten Huveysi, şunları söyledi: "Sincar Dağı ve ilçe merkezinde depo amaçlı kullanılan tünellerde ağır ve hafif silahlar bulunuyor. Tüneller saldırı gibi durumlarda militanların saklanma yeri olarak da kullanılıyor. PKK'nın Sincar'da 5 kampı var. Her kampta yaklaşık bin militan kayıtlı. PKK'nın ilçede yaklaşık 5 bin militanı var."
ARAP AŞİRETLER AYAKLANDI
DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasının ardından Ezidileri koruma bahanesiyle bölgede konuşlanan PKK'nın temizlenmesi için Türkiye'den destek isteyen Huveysi, "Sincar-Suriye arasında mekik dokuyan teröristler, sınırda askeri malzeme alışverişi yapıyor, kontrol noktalarında haraç topluyor. Biz Musul Arap aşiret liderleri olarak Türkiye'nin müdahalesi konusunda hemfikiriz" dedi.