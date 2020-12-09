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Dünya Sincar Tiyatrosu Haşdi şabiye katıldılar
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Sincar Tiyatrosu: Haşdişabi'ye katıldılar, PKK Sincar'dan çıktı mı?

Sincar Tiyatrosu: Haşdi şabi'ye katıldılar

Terör örgütü PKK’nın Irak’taki Sincar bölgesini boşalttığı iddiaları boş çıktı. ABD destekli ‘Sincar Anlaşması’ bölgeden ayrılmayan teröristlerin ilçede konum ve üniforma değiştirerek sergilediği bir tiyatroya dönüştü. Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını doğruladı. Halil, “PKK’ya bağlı Şengal Koruma Birliklerinin büyük bir bölümü Haşdi Şabi’ye katıldı” dedi. Irak Türkmen Cephesi’nden Mehmet Tütüncü ise, “Biz terör örgütünün Irak’tan toptan çıkarılmasını istiyoruz. Bir grup teröris Telafer ve Kerkük’e sızmış olabilir” diye konuştu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların bölgeden çıkmadığını ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını söyledi.
Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların bölgeden çıkmadığını ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını söyledi.

ABD’nin teşviki ile Irak Merkezi Hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasında PKK’yı bölgeden çıkarmak için imzalanan Sincar Anlaşması yılan hikayesine döndü. Irak Merkezi Hükümeti bölgeden çekildiğini iddia etse de bölgeden gelen haberler, tam tersini gösteriyor.

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SADECE YER DEĞİŞTİRDİLER

  • Şengal Kaymakamı Mahma Halil, PKK’lıların bölgeden çıkmadığını ilçe sınırları içinde bir yerden başka bir yere taşındığını söyledi. Yerel basına açıklama yapan Halil, “PKK’ya bağlı Şengal Koruma Birlikleri’nin kentin içindeki yerleri Şengal Dağı’ndaki başka yerlerle değiştirildi” dedi.

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HAŞDİ ŞABİ’YE KATILDILAR

Halil şunları kaydetti: “Şengal Koruma Birlikleri’nin büyük bir bölümü Haşdi Şabi’nin saflarına katıldı. Ancak anlaşma, onların Şengal bölgesinin tamamından çıkarılmalarına hükmediyor. Ayrıca anlaşmada Haşdi Şabi gruplarının da kentten çıkmasına hükmediliyor.

Türkmenler de PKK’nın bölgedeki faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

MAAŞA BAĞLADILAR

  • Şarku’l Avsat’a açıklama yapan Iraklı bir kaynak da terör örgütü ile İran destekli Haşdi Şabi arasında işbirliği olduğunu doğruladı. Iraklı kaynak şunları söyledi: “Şengal Koruma Birlikleri’ne bağlı yaklaşık 3 bin 500 savaşçı bulunuyor. Maaşlarını Haşdi Şabi Heyeti’nden alıyorlar. Yeni değişiklik uyarınca bu güçler resmi olarak artık Haşdi Şabi’ye bağlandı” diye konuştu.

Hedef Türkmenler

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi. Teröristlerin önemli bir kısmının bölgedeki varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Tütüncü, bölgeden çıkan bir grup teröristin özellikle Telafer ve Kerkük gibi Türkmen bölgelerine sızmış olabileceğini söyledi.

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KERKÜK VE TELAFER ENDİŞESİ

  • Terör örgütünün Irak’ta Türkmenleri hedef seçtiğini ifade eden Tütüncü, “Terör örgütü daha önce pek çok kez bize saldırdı. Irak istihbaratı bize terör örgütünün Türkmen hedeflere yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini paylaştı. Biz Türkmenler olarak terör örgütünün sadece Sincar’dan değil Irak’tan toptan çıkarılması gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.
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