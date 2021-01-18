Dünya Sınırda arbede ABDye gitmeye çalışan binlerce göçmene Guatemala ordusu müdahale etti
AMERİKA

Sınırda arbede: ABD'ye gitmeye çalışan binlerce göçmene Guatemala ordusu müdahale etti

Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Meksika'ya,daha sonra da ABD'ye ulaşmak isteyen ve binlerce göçmenlerle Guatemala ordusu arasında arbede yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Sınırda arbede yaşandı.
Sınırda arbede yaşandı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın San Pedro Sula kentinden 13 Ocak'ta yola çıkan binlerce göçmen, Guatemala'nın Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında, Guatemala ordu güçleri tarafından sert müdahalelerle durduruldu.

Guatemala ordusu, kontrol noktasından geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

ÇOK SAYIDA GÖÇMEN YARALANDI

Öte yandan, Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guatemala'ya giriş yapan göçmenlerin sayısının 9 bini geçtiğini ve olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, seçilen Başkanı Joe Biden'ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras'tan yola çıkmıştı. Her yıl on binlerce Orta Amerikalı göçmen, yürüyerek ABD'ye ulaşmak için bu tehlikeli yolculuğu tercih ediyor. Diğer yandan, Amerika ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika'da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.

Binlerce Honduraslı göçmen ABD’ye gitmek için yola çıktı
DÜNYA
Binlerce Honduraslı göçmen ABD’ye gitmek için yola çıktı
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