Dünya Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic Kosovayla silahlı çatışmanın eşiğindeyiz
AVRUPA

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic: Kosova'yla silahlı çatışmanın eşiğindeyiz

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova ile yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kosova polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırmasına tepki gösteren Brnabic, "Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle silahlı çatışmanın eşiğindeyiz" dedi.

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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic: Kosovayla silahlı çatışmanın eşiğindeyiz
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova ile yaşanan gerginlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kosova polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırmasına tepki gösteren Brnabic, "Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle silahlı çatışmanın eşiğindeyiz" dedi. Güvenlik güçlerini Kosova'da konuşlandırmanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı gereğince Sırbistan'ın hakkı olduğunu hatırlatan Brnabic, "Sırbistan söz konusu karara uyumlu şekilde davranacak. Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına saygı duyulması gerektiği çağrısında bulunan ülkelerin, bizi destekleyeceğini umuyorum" diye konuştu.

SIRBİSTAN GÜVENLİK GÜCÜ GÖNDEREBİLİR

Öte yandan, Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de Sırbistan'ın Kosova'ya bin kişilik güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiğini ifade etti. Kosova hükümetinin Brüksel anlaşmasına göre kuzeye polis gönderme hakkı olmadığını savunan Petkovic, Sırbistan'ın son gelişmelere cevap olarak alacağı kararların kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyledi.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik, dün gece Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle tırmandı. Sırbistan, söz konusu hamleyi "işgal" olarak nitelendirirken, bu sabah Kosova'nın İzveçan kasabasına bağlı Serbovc köyünde, emniyet güçlerine düzenlenen bir saldırıda bir polisin yaralandığı bildirildi. Kosova polisinden yapılan açıklamada, polislerin, silahlı kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradığı belirtildi.

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