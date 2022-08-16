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Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklandı: Geleneksel değerleri korumak için mücadele edin

Eylül ayında Belgrad'da yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Euro Pride'a karşı Pazar günü binlerce kişi Belgrad şehir merkezinde toplandı. Geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinselleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulunan kalabalığı Sırp Ortodoks Kilise Piskoposu Nikanor liderlik etti. Yürüyüşte en önde bulunan Nikanor, "Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim." ifadelerini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Piskopos Nikanor'un açıklamaları için “Kendine ve kilisemize hakaret etti, kilisemizi küçük düşürdü” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistan LGBTye karşı ayaklandı: Geleneksel değerleri korumak için mücadele edin
Sırbistan,Belgrad

Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin 12-18 Eylül tarihlerinde Belgrad'da düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride’a karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünden yürümeye başlayan göstericiler, şehir merkezinin sokaklarını geçtikten sonra Saint Marko Kilisesi'nin önüne geldi.

Çocuk arabalarıyla yürüyüşe katılan kalabalık geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinselleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulundu.

Piskopos Nikanor, LGBTIQ+ nüfusuna karşı silahlı mücadele çağrısı yapıyor. Eylül'de Belgrad'da düzenlenecek EuroPride'a katılacaklar için yaptığı açıklamada “Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim. Bu kadarını yapabilirim. Bir silahım olsaydı kullanırdım, elimde olsa o gücü kullanırdım ama yok.” açıklamasında bulundu.

Sırp Ortodoks Kilisesi, piskoposun açıklamalarına tepki göstermezken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Piskopos Nikanor'un açıklamaları için “Kendine ve kilisemize hakaret ettiğini, kilisemizi küçük düşürdü” ifadelerini kullandı.

Toplanan kalabalık, “Batı'nın eşcinsel geçit töreni ve işgali istemiyoruz!”, “Kutsal yerlerden vazgeçmeyiz”, “Elinizi çocuklarımızdan çekin” yazılı pankartlar taşıdı.

En büyük muhalefet protestosu

Sırp sağ muhalefet partisi Dveri'nin lideri Bosko Obradoviç, yaşanan gelişmeleri "Belgrad'da son yıllarda düzenlenen ve eski hükümetten hiç kimse tarafından kontrol edilmeyen en büyük muhalefet protestosu" olarak nitelendirdi. Tüm aşırı sağ partiler olayı kınayarak yasaklanmasını istedi.

Kilise Piskoposu gösterilerde en önde yer aldı

Halkın yüzde 80'i Ortadoks Hristiyan olan muhafazakar Balkan ülkesi Sırbistan'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nden Banat Piskoposu Nikanor ise kilisenin önünde vatandaşlara hitap etti.

Euro Pride katılımcılarının "Belgrad'a gelip kutsal Sırp şehri Belgrad şehrini gösteriş ve saygısızlık yapacaklarını" ve "bu tür insanlara karşı sesimizi yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da bir ilk: Eşçinsel başbakan

Halkın yüzde 80'i Ortadoks Hristiyan olan muhafazakar Balkan ülkesi Sırbistan'da bir ilk yaşandı. Devlet Başkanı Aleksander Vuçiç'in başbakanlık görevine atadığı Ana Brnabiç, ülkenin ilk açık eşcinsel başbakanı olmuştu.
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