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Sırbistan'dan NATO’ya kritik çağrı: Bizi koruyun

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO’dan Kosova’daki Sırpları koruması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Sırbistandan NATO’ya kritik çağrı: Bizi koruyun
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da NATO’nun Napoli’deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Munsch ile Kosova’daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vucic, "Amiral Munsch ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinden NATO’nun Kosova’daki halkımızı koruması ricasında bulundum. Kendisine ayrıca Sırbistan’ın tarafsızlık politikasına anlayış gösterdikleri için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı. Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, Munsch ise NATO’nun Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova’nın kuzeyindeki güvenlik durumunu yakından takip ettiğini ve Kosova’nın her yerinde tüm etnik grupların güvenliğini ve hareket özgürlüğünü sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Sırbistan Savunma Bakanı da “terörü engelleme” çağrısı yaptı.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de İngiliz Guardian Gazetesine yaptığı açıklamada, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin sözlerine gönderme yaparak KFOR’a Kosova’da Sırplara yönelik “terörü engelleme” çağrısında bulundu. Vucevic, Sırbistan’ın yeni bir “Fırtına” operasyonuna izin vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Vucic’in açıklamaları, Kurti’nin ülkenin kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlara daha uzun süre tahammül edilmeyeceği yönündeki ifadelerinden sonra geldi. Kurti, barikatların kaldırılması sürecinde kayıplar yaşanabileceğinden endişe duyduklarını da ifade etmiş, bu açıklama Sırp basını tarafından “tehdit” olarak lanse edilmişti.

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